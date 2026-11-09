Підозрюваний у справі «Карфаген» полковник поліції, перший заступник начальника Департаменту спецрозслідувань Нацполіції Володимир Ценов разом із родиною користується маєтком із басейном і спортзалом у селі Гатне під Києвом.

Нерухомість у 2022 році придбав його батько, колишній високопосадовець МВС Микола Ценов, — про це йдеться в розслідуванні hromadske.

25 жовтня 2022 року батько посадовця Микола Ценов купив будинок площею 240 м² і ділянку на 15 соток. За все це він сплатив 7 мільйонів 320 тисяч гривень, або 200 тисяч доларів. А через три з половиною місяці після угоди до будинку переїхав сам фігурант справи «Карфаген» Ценов із родиною — про це свідчить його декларація.

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Загалом у будинку — п’ять житлових кімнат, чотири ванні кімнати, кухня-вітальня, гардероб і спортзал, власний басейн. За словами архітектора Олега Гречуха, реальна ринкова вартість такого будинку станом на кінець 2022 року мала б бути щонайменше вдвічі вищою.

«Я думаю, що це понад 400 тисяч доларів. Може бути 500-600 тисяч доларів залежно від того, які там комунікації. Якщо там заведений газ, є якісна система опалення, теплі підлоги, нормальна електрика, якась більш-менш нормальна сантехніка, плитка, усе, що забезпечує рівень комфорту, — то це все разом може й понад 600 тисяч доларів коштувати», — зазначив архітектор.

У травні 2023 року батько посадовця ДСР Микола Ценов докупив іще одну земельну ділянку поруч — на шість із половиною соток. За неї він заплатив 40 тисяч доларів, або приблизно півтора мільйона гривень.

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Згодом там почалося будівництво — уже зараз бачимо цілком собі завершену будівлю. hromadske показало знімки будинку Миколи Ценова архітектору Олегу Гречуху. За його словами, на ділянці розташовується технічна споруда, а також, ймовірно, власне підземне укриття.

«Це десь від сотні тисяч доларів, тому що там і фундаменти досить великі, і рівень ґрунтових вод, і підземна споруда, і гідроізоляція потрібна, і дах, щоби не протікало», — сказав Олег Гречук.

За словами експерта, вартість такого майнового комплексу станом на зараз може становити від 750 до 800 тисяч доларів.

Досліджувати нерухомість цієї родини hromadske почало ще перед тим, як Володимир Ценов опинився під підозрою. У письмовій відповіді на наш запит Володимир Ценов пояснював фінансові можливості батьків їхніми зарплатами, пенсіями, продажем нерухомості та підприємницькою діяльністю.

«У різні періоди мої батьки здійснювали продаж об’єктів нерухомого майна, що належали їм, і ці операції додатково формували сімейний бюджет. Сукупність цих джерел доходу давала змогу вільно фінансувати придбання об’єктів, згаданих у вашому запиті», —повідомив нам Володимир Ценов.

От тільки за період існування електронних реєстрів, а це понад десять останніх років, ні батько, ні мати Володимира Ценова не продавали ніякого майна. Також Володимир Ценов згадував про підприємницькі успіхи свого батька. Щоправда, Микола Ценов не був власником чи директором комерційних компаній, а свій ФОП відкрив тільки в жовтні 2023 року — уже після купівлі будинку й навіть іще однієї ділянки.

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Не знайшовши підтверджень поясненням Володимира Ценова, hromadske запитало в нього, звідки ж у пенсіонера кошти на таку нерухомість. За його словами, після виходу на пенсію, він продовжив працювати та був начальником служби безпеки в ТОВ «Трейдфілд Україна». Компанія «Трейдфілд Україна» спеціалізується на торгівлі сільськогосподарською сировиною.

Її директор Володимир Іванович Коваль подавав декларацію за 2020 рік, і так ми з’ясували, що директор всієї компанії отримував тоді в середньому 77 тисяч гривень на місяць. За словами Миколи Ценова, його заробітна плата була приблизно такою ж. Тож навіть якщо припустити, що Микола Ценов заробляв стільки ж, скільки директор усієї компанії, то лише на будинок у Гатному за офіційною вартістю йому знадобилося б майже вісім років такої зарплати.

У листопаді 2026 року, за повідомленням «Схем» (проєкт «Радіо Свобода»), Микола Ценов вніс ще 13 мільйонів гривень застави за свого сина Володимира.