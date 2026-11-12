Путін і Трамп зустрінуться в Китаї і продовжать обговорення України.

Про це повідомили у Кремлі.

Володимир Путін і Дональд Трамп продовжать обговорення «українського врегулювання» на запланованій двосторонній зустрічі на саміті АТЕС, заявив помічник російського президента Юрій Ушаков після зустрічі Путіна з американськими переговорниками.

Саміт АТЕС відбудеться 18–19 листопада 2026 року у місті Шеньчжень у Китаї. The Wall Street Journal писав, що Путін, який запропонував провести тристоронню зустріч із Трампом та лідером КНР Сі Цзіньпіном, розраховував зокрема домовитися на ній про завершення війни Росії та України на умовах, вигідних Москві.