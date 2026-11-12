Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що США більше не надають Україні підтримки, тому Європа має самостійно визначати майбутнє власної безпеки та продовжувати допомагати Києву. Про це повідомляє Irish Examiner, пише УНН.

Сьогодні важливо те, що ми робимо для України, і те, щоб ми й надалі чітко демонстрували їй свою підтримку – сказав він.

За його словами, європейські країни повинні самостійно визначити власні принципи та архітектуру безпеки. Він додав, що “без європейців не буде підтримки України”.

Макрон також згадав про Коаліцію охочих, зазначивши, що лідери, які зібралися в Ірландії, забезпечують “ймовірно, 80% або 90%” її внеску та всю підтримку України.

Підтримки з боку США більше немає. Тож певні посередницькі зусилля є, і це добре, але зрештою саме ми, європейці, визначатимемо та ухвалюватимемо рішення щодо нашої майбутньої безпеки. Я в цьому не сумніваюся – наголосив він.