Країни G7 підтвердили намір передавати Україні ліцензії, які дозволять нарощувати власне військове виробництво.

Паралельно партнери продовжать постачати засоби протиповітряної оборони, перехоплювачі та далекобійні системи.

Про це інформує Dilo з посиланням на спільну заяву міністрів закордонних справ країн G7, ухвалену за підсумками зустрічі у Парижі 9-10 листопада.

У заяві зазначається, що країни “Групи семи” оцінили прогрес у постачанні Україні засобів ППО, систем і ракет-перехоплювачів, далекобійних спроможностей, а також ліцензій, необхідних для збільшення військового виробництва.

Міністри наголосили, що мають намір продовжувати та посилювати підтримку України у цих напрямах.

Окремо країни G7 визнали необхідність скоординовано вирішити нагальні фінансові потреби України на 2027 рік і надалі.

Також міністри підтвердили намір посилювати тиск на російську воєнну економіку, зокрема через санкції проти суден тіньового флоту, страховиків, нафтотрейдерів і посередників, які допомагають обходити обмеження.

Крім того, G7 засудила військову допомогу Росії з боку КНДР та Ірану, а також постачання Китаєм зброї, військової підготовки й компонентів подвійного призначення.

У заяві також йдеться про посилення фінансової та матеріальної підтримки енергетичного сектору України для проходження зимового періоду.

Як повідомляло Інше ТВ, США та кілька країн G7 вироблятимуть ракети за ліцензіями – в Україні