Працівники ДБР викрили трьох підприємців, які за 10 тисяч доларів США обіцяли військовозобов’язаним оформити фіктивну III групу інвалідності для ухилення від мобілізації. Щоб створити видимість реальних захворювань, здорових чоловіків навіть направляли на стаціонарне лікування.

За даними слідства, оборудку організували троє підприємців з Одещини та Миколаївщини. Вони підшукували чоловіків, які мали проблеми з військовим обліком, та пропонували вирішити їх за допомогою знайомих серед медиків і посадовців ТЦК та СП.

За гроші клієнтам обіцяли оформити інвалідність та забезпечити невручення повісток на час підготовки документів. Для цього чоловіків неодноразово направляли до лікарень, де мали створити правдоподібну історію хвороби.

Тих, хто вагався платити, посередники залякували історією про іншого «клієнта», який нібито не розрахувався за послуги. Його, за словами фігурантів, одразу мобілізували та відправили на фронт, не давши можливості звернутися по правову допомогу.

На початку листопада 2026 року працівники ДБР затримали трьох організаторів після оформлення медичних документів черговому клієнту, якому обіцяли допомогти зі зняттям із військового обліку.

Усім трьом повідомлено про підозру в одержанні неправомірної вигоди за вплив на ухвалення рішень посадовцями, вчиненому за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 369-2 КК України).

Суд обрав підозрюваним запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із можливістю внесення застави від 1,9 до 2,1 млн грн. Їм загрожує до 8 років позбавлення волі.

Досудове розслідування триває. Працівники ДБР встановлюють інших можливих учасників оборудки, зокрема серед медиків та посадовців районних ТЦК та СП.

Процесуальне керівництво здійснює Одеська спеціалізована прокуратура у сфері оборони Південного регіону.

Відповідно до ст. 62 Конституції України, особа вважається невинуватою, доки її вину не буде доведено обвинувальним вироком суду.