Попередній прогноз по застосуванню ГПВ на П’ЯТНИЦЮ, 13 листопада. Погодинні графіки діятимуть з 06:00 до 23:59.

В розрізі підчерг попередній прогноз виглядає так:

1.1 – 12:30 – 16:00; 19:30 – 23:00;

1.2 – 12:30 – 16:00; 19:30 – 22:30;

2.1 – 16:00 – 19:30;

2.2 – 16:00 – 19:30; 23:00 – 00:00;

3.1. – 09:00 – 12:30; 19:30 – 23:00;

3.2 – 00:00 – 00:30; 09:00 – 12:30; 19:30 – 23:00;

4.1 – 16:00 – 19:30; 23:00 – 00:00;

4.2 – 00:00 – 00:30; 11:30 – 12:30; 16:00 – 19:30;

5.1 – 05:30 – 09:00; 12:30 – 16:00;

5.2 – 05:30 – 09:00; 12:30 – 16:00;

6.1 – 05:30 – 09:00; 23:00 – 00:00;

6.2 – 09:00 – 12:30.