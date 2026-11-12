Попередній прогноз по застосуванню ГПВ на П’ЯТНИЦЮ, 13 листопада. Погодинні графіки діятимуть з 06:00 до 23:59.
В розрізі підчерг попередній прогноз виглядає так:
1.1 – 12:30 – 16:00; 19:30 – 23:00;
1.2 – 12:30 – 16:00; 19:30 – 22:30;
2.1 – 16:00 – 19:30;
2.2 – 16:00 – 19:30; 23:00 – 00:00;
3.1. – 09:00 – 12:30; 19:30 – 23:00;
3.2 – 00:00 – 00:30; 09:00 – 12:30; 19:30 – 23:00;
4.1 – 16:00 – 19:30; 23:00 – 00:00;
4.2 – 00:00 – 00:30; 11:30 – 12:30; 16:00 – 19:30;
5.1 – 05:30 – 09:00; 12:30 – 16:00;
5.2 – 05:30 – 09:00; 12:30 – 16:00;
6.1 – 05:30 – 09:00; 23:00 – 00:00;
6.2 – 09:00 – 12:30.