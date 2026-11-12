Артем із позивним «Саур» — український військовий, ветеран російсько-української війни, морський піхотинець та колишній оператор дронів родом із Миколаєва.

У серпні 2022 року добровільно долучився до лав Сил оборони України, служив у 503-му окремому батальйоні морської піхоти. Воював на Донеччині, тримав небо над Покровськом у складі екіпажу дронарів.

У листопаді 2025 року під час виходу з Покровська їхній екіпаж потрапив під обстріл ворожого 120-го міномета. Вибух стався приблизно за півтора метра від голови; життя врятувала каска, але руки були тяжко пошкоджені уламками. Через 12 годин евакуації довелося ампутувати обидві верхні кінцівки.

Зараз Артем готується до протезування і вчиться всьому заново. Але водночас грає в настільний теніс, підкорює гори, опановує стрільбу з лука і навіть вчиться керувати FPV-дроном.

Історію людини, яка не дозволила війні зламати майбутнє розповів Костянтин Грубич у рубриці «Тихі зірки» на 1+1.