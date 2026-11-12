У Миколаєві поліцейські встановлюють обставини ДТП за участі Renault та пішохода.

Сьогодні, 12 листопада, приблизно о 18:00 у районі нерегульованого перехрестя вул. Аркасівської та вул. Сінної 73-річний водій Renault Duster допустив наїзд на пішохода, яка перетинала проїзну частину у межах встановленого для переходу місці.

Внаслідок автопригоди 70-річну жінку з тілесними ушкодженнями медики госпіталізували.

Слідчі кваліфікували подію, попередньо, за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України – порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами. Санкція статті передбачає покарання до трьох років обмеження волі з позбавленням права керувати на той самий строк.

Поліцейські з’ясовують усі обставини автопригоди.

Правоохоронці звертаються із проханням до громадян, які володіють будь-якою інформацією про обставини ДТП, звернутись за телефонами: 063-785-04-20 або 102.