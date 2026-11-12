Через масовані російські удари по підприємствах харчової промисловості Kernel зупинив роботу всіх своїх олійноекстракційних заводів.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

Протягом останніх діб російські дрони цілеспрямовано атакували виробничі майданчики переробних підприємств України, в тому числі і активи Kernel. Внаслідок влучань зазнали пошкоджень виробничі будівлі, обладнання та резервуари.

Олійноекстракційне виробництво є безперервним технологічним циклом із підвищеною пожежною небезпекою. Влучання в працююче обладнання створює пряму загрозу масштабної пожежі та небезпеку для життя працівників – саме тому ухвалено рішення про повну технологічну зупинку всіх заводів.

Наразі на абсолютно всіх підприємствах Kernel виконано всі регламентні протоколи безпеки щодо зупинки, а всі працівники перебувають у безпечних умовах.

Також зупинені всі закупівлі насіння.

Попри зупинку переробки, Kernel зберігає повну операційну та фінансову стійкість, продовжує відвантажувати наявні залишки продукції зі складів і в повному обсязі виконує вже взяті зобов’язання перед українськими аграріями та всіма партнерами.

Як зазначає ІншеТВ, агрохолдинг Kernel («Кернел») володіє та виробляє продукцію під такими відомими торговими марками: «Маринадо», «Щедрий Дар», «Стожар», «Чумак», (зокрема, лінії на кшталт «Чумак Золота» та «Чумак Домашня»), «Любонька», «QLIO», «Le Blanc», «KERNEL».

Агрохолдингу належать 8 олійноекстракційних заводів (ОЕЗ), які розташовані у шести областях України. У місті Полтава працює Полтавський олійноекстракційний завод, до складу якого також входить власна біоелектростанція. У Харківській області компанії належать Вовчанський ОЕЗ (м. Вовчанськ) та Приколотнянський ОЕЗ (с-ще Приколотне), проте ці підприємства не працюють із 2022 року через бойові дії та окупацію регіону. У місті Старокостянтинів на Хмельниччині розташований один із найбільших та найсучасніших олійноекстракційних заводів у Європі. Миколаївська область – у селі Бандурка (Первомайський район) знаходиться Бандурський олійноекстракційний завод. У портовому місті Чорноморськ на Одещині працюють переробні потужності компанії («Українська чорноморська індустрія» та Чорноморський ОЕЗ), які інтегровані з терміналами перевалки. У місті Кропивницький діє Кропивницький олійноекстракційний завод.