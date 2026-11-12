36,6 °C – таку температуру ми звикли вважати нормальною. Але виявляється, за останні 150 років середня температура людського тіла помітно знизилася. То, можливо, звична для нас норма вже застаріла?

Щоб розібратися, повернімося в XIX століття. Саме тоді німецький лікар Карл Вундерліх провів дослідження, яке надовго визначило уявлення медицини про нормальну температуру тіла, – пише ВВС.

У 1860-х роках його цікавило важливе для медицини питання: висока температура – це окрема хвороба чи ознака іншого захворювання?

Тоді термометри ще не були звичним інструментом лікарів. Вундерліх вирішив дослідити це питання й узявся за масштабну роботу. Вона тривала 15 років. За цей час він виміряв температуру 25 тисячам пацієнтів різного віку – чоловікам і жінкам. Загалом провів понад мільйон вимірювань.

На основі цих даних лікар визначив середню температуру здорової дорослої людини – 37 °C. Ця цифра стала медичним орієнтиром, яким користуються й досі. Температуру вище 38 °C Вундерліх вважав ознакою гарячки.

Схожих висновків доходили й інші дослідники. Але саме масштабна робота Вундерліха зробила 37 градусів загальноприйнятим орієнтиром, пояснює Філіп Макков’як, історик медицини та фахівець з інфекційних захворювань з Університету Меріленду.

Та чи справді ця норма незмінна? Сучасні дослідження показують, що ні. За останні півтора століття середня температура тіла помітно знизилася.

Чому так сталося? Люди стали здоровішими? Змінилися умови життя? А може, річ у старих термометрах, які показували не зовсім точні результати?

37 °C уже не ті, що раніше

“Вундерліх заклав основу багатьох наших нинішніх уявлень”, – каже Джулі Парсоннет, лікарка-інфекціоністка зі Стенфордського університету.

Під час своїх досліджень у лікарні Лейпцига Вундерліх помітив, що температура тіла не є сталою. Він з’ясував, що у жінок вона зазвичай вища, ніж у чоловіків, із віком знижується, а протягом дня змінюється.

Але сучасні дослідження виявили ще цікавішу закономірність: за останні 150 років середня температура тіла людей помітно знизилася.

Наприклад, у сучасних американських чоловіків вона приблизно на 0,59 °C нижча, ніж у чоловіків, які жили на початку XIX століття.

Десять років тому команда Парсоннет проаналізувала три великі бази даних із результатами вимірювань температури майже 190 тисяч людей у США. Дані охоплювали період із 1862-го до 2017 року.

“Схоже, що сьогодні середня температура дорослої людини становить близько 36,39 °C”, – каже дослідниця.

Це не поодинокий випадок. Інші дослідження також показують, що температура тіла знижується. Причому не лише в розвинених країнах.

Наприклад, у представників народу цимане, корінної спільноти, яка живе в джунглях Амазонії, на початку 2000-х років середня температура тіла становила близько 37 °C. Але до 2018 року вона знизилася до 36,5 °C.

За цей час життя спільноти помітно змінилося. Поліпшилися умови життя, доступ до медицини та санітарії. І це, як вважають дослідники, могло вплинути на здоров’я людей і, відповідно, на температуру їхнього тіла.

Чому температура тіла знижується?

Вчені мають кілька пояснень.

Одне з головних, на думку Парсоннет, – люди загалом стали здоровішими.

За часів Вундерліха середня тривалість життя становила 38 років. Сьогодні вона майже вдвічі більша.

“Тоді люди мали більше проблем зі здоров’ям. Багато хто хворів на туберкульоз, мав серйозні захворювання зубів, дизентерію та остеомієліт”, – пояснює Парсоннет.

Коли організм бореться з хворобою, він витрачає більше енергії. А що інтенсивніше працює організм, то більше тепла він виробляє.

Схоже пояснення є і для змін у народі цимане. За словами антрополога Адріана Яггі з Цюрихського університету, вакцинація та поліпшення санітарних умов помітно покращили здоров’я цієї спільноти.

За останні 20 років люди там також стали частіше користуватися туалетами й носити взуття. Це допомогло зменшити кількість заражень паразитами, які можуть проникати в організм через шкіру, коли люди ходять босоніж по забрудненій землі.

Є й інше можливе пояснення. Сьогодні нам набагато легше підтримувати комфортну температуру в оселях. У багатьох країнах кондиціонери й системи опалення стали звичною частиною побуту.

Тож організму не доводиться постійно пристосовуватися до спеки чи холоду. Він витрачає менше енергії на підтримання температурного балансу, а отже, виробляє менше тепла, пояснює Парсоннет.

А може, Вундерліх помилявся?

Філіп Макков’як припускає, що причина може бути зовсім іншою.

Якось йому вдалося оглянути один зі скляних термометрів Вундерліха. І він помітив дещо дивне: шкала приладу була приблизно на 2 °C вищою, ніж у сучасних термометрів. Це означає, що старий прилад міг завищувати показники.

У ті часи виміряти температуру було непросто. Скляні ртутні термометри завдовжки близько 30 сантиметрів спочатку потрібно було відкалібрувати за відомими показниками – наприклад, температурою кипіння води та танення льоду.

Після цього пацієнт мав лежати нерухомо 15-20 хвилин, поки термометр не покаже результат.

Тож цілком можливо, що вимірювання Вундерліха були неточними від самого початку.

Є й інша важлива деталь: Вундерліх вимірював температуру під пахвою, тоді як сьогодні її набагато частіше вимірюють у роті. А результати таких вимірювань не так просто порівнювати.

Чому в одних температура вища, а в інших нижча

На температуру впливають не лише загальний стан здоров’я та умови життя. Є й індивідуальні особливості.

1. Вік

З роками обмін речовин сповільнюється. Організм стає менш активним і витрачає менше енергії. Тому в літніх людей температура тіла зазвичай нижча, пояснює Валід Джаваїд, лікар-інфекціоніст з університету Західної Вірджинії.

2. Стать: у жінок температура зазвичай вища, ніж у чоловіків

Навіть якщо не враховувати зміни температури протягом менструального циклу, у жінок старшого віку вона в середньому вища, ніж у чоловіків, каже Парсоннет.

Чому так відбувається, учені поки що не знають.

“Просто в нас різні налаштування”, – пояснює дослідниця.

3. Час доби

Температура тіла змінюється протягом дня. На це впливає наш біологічний годинник – так звані циркадні ритми.

Ревматолог Джонатан Гаусманн з Бостонської дитячої лікарні та Массачусетської лікарні загального профілю виявив, що найнижчою температура зазвичай буває між третьою та п’ятою годинами ранку. А найвищою між 16:00 і 18:00.

Імовірно, причина в тому, що вдень ми більше рухаємося й витрачаємо більше енергії.

4. Зріст і вага

Що вища людина, то нижчою може бути її температура. Річ у тім, що люди з більшою площею поверхні тіла швидше втрачають тепло.

А от зі збільшенням ваги температура, навпаки, трохи підвищується, пояснює Парсоннет.

Справа не лише в термометрах

Парсоннет не заперечує, що старі термометри могли давати неточні результати. Але вона вважає, що цим не можна пояснити все зниження температури.

Разом із колегами дослідниця проаналізувала дані про температуру тіла американських ветеранів Громадянської війни. Вимірювання проводили з 1862-го до 1930 року. Виявилося, що люди, які народилися раніше, мали в середньому вищу температуру, ніж ті, хто народився пізніше.

Але як відрізнити реальне зниження температури від похибок вимірювання?

“Ми порівнювали людей різного віку, температуру яких вимірювали в один і той самий період. А також людей одного віку, яких обстежували в різні роки. Це допомогло з’ясувати, чи справді температура тіла з часом знижувалася, чи різниця пояснюється змінами в термометрах”, – пояснює дослідниця.

На користь її висновків свідчать і новіші дослідження. Учені проаналізували результати вимірювань, проведених із 1971-го до 2017 року. І знову побачили ту саму тенденцію: середня температура тіла знижувалася. Причому цього разу використовували термометри з однаковими характеристиками. Тож пояснити результати лише похибками старих приладів не вдається.

То що вважати нормою?

То чи означає це, що звичні 37 °C більше не можна вважати нормальною температурою?

Деякі авторитетні медичні джерела вже переглянули свої рекомендації. Серед них – відомий медичний довідник “Принципи внутрішньої медицини Гаррісона” (Harrison’s Principles of Internal Medicine) та UpToDate – онлайн-ресурс з медичними рекомендаціями, яким користуються лікарі в усьому світі.

Водночас фахівці радять не зациклюватися на конкретній цифрі. Знати свою звичну температуру корисно, але невеликі відхилення від умовної норми ще не означають, що з організмом щось не так.

“Не варто сприймати ці цифри як чіткі межі. Адже ніхто не каже, що температура 36,99 °C принципово відрізняється від 37,01 °C”, – пояснює Яггі.

Однак надто низька або надто висока температура може бути ознакою серйозних проблем зі здоров’ям.

Для дорослої людини приводом для занепокоєння є температура нижче 35 °C або вище 40 °C.