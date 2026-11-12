Європейський Союз у перші десять місяців 2026 року витратив близько 8,7 млрд євро на російський скраплений природний газ (СПГ) з Арктики, що на 21% перевищує його передбачуваний рахунок за весь 2025 рік, за оцінками екологічної кампанії Urgewald. Про це УНН пише з посиланням на Euronews.

У той час як Брюссель готується з 1 січня 2027 року заборонити імпорт російського СПГ, європейські покупці продовжують забезпечувати москві прибутковий ринок і поповнювати “військову касу” кремля, попри політичні обіцянки, що повторюються, припинити залежність блоку від російської енергії після вторгнення в Україну, вказує видання.

Urgewald проаналізувала дані енергетичної аналітичної компанії Kpler, згідно з якими порти ЄС з січня по жовтень прийняли 12,89 млн тонн СПГ з російського проєкту “Ямал СПГ”, на 6,3% більше у річному вираженні. На цей обсяг припало 81% зафіксованих постачань проєкту по всьому світу.

Європа залишається основним клієнтом одного із флагманських арктичних газових проєктів росії, газопроводу “Ямал — Європа”, хоча лідери ЄС багато разів заявляли про завершення залежності від російського палива. За цей період ЄС отримував партію СПГ із Ямала приблизно кожні 1,7 дні, вказує видання.

До набуття чинності заборони на імпорт російського СПГ за довгостроковими контрактами, що діють, залишається всього 50 днів, при цьому закупівлі ЄС продовжують зростати.

Зростання витрат відображає не лише збільшення обсягів, а й подорожчання газу, пише видання.

Постачання у жовтні скоротилися на 11% порівняно з вереснем, однак їхня орієнтовна вартість зросла на 2,6% до 839 млн євро, оскільки еталонна європейська ціна на газ піднялася до €86,79/MWh, що більш ніж удвічі перевищує рівень до початку війни США та Ізраїлю проти Ірану.

Франція (5,37 млн тонн) стала основним напрямом жовтневих поставок, на неї припало 70% обсягу, доставленого до ЄС. Серед одержувачів російського арктичного СПГ у жовтні також були Іспанія (2,91 млн тонн), Нідерланди (1,32 млн тонн) і Португалія (0,22 млн тонн).

Бельгія (3,06 млн тонн) залишилася найбільшим індивідуальним пунктом призначення, якщо брати до уваги перші десять місяців 2026 року: у Зебрюгзі було розвантажено 42 партії загальним обсягом близько 3,1 млн тонн.

За даними Urgewald, у серпні, вересні та жовтні в бельгійському терміналі не було зафіксовано жодної партії з Ямала, хоча його значення для загальної торгівлі залишається значним.

Александр Кірк, який займається санкційною тематикою в Urgewald, зазначив, що між ЄС та США, Норвегією та Алжиром продовжується комерційне партнерство в галузі СПГ.

“Ми можемо припинити імпорт російського СПГ 1 січня. Але проста зміна постачальників, як і раніше, залишає європейські домогосподарства схильними до сплесків цін на газ і політичного тиску з-за кордону”, сказав Кірк Euronews, закликавши ширше використовувати чисті технології для скорочення попиту на газ.

“Кожен будинок, який ми утеплюємо чи переводимо на тепловий насос, знижує попит на газ. Щоразу, коли вітер чи сонце замінюють газ в енергосистемі, Європа скорочує викиди та позбавляє експортерів газу частини їхнього впливу”, – наголосив він.

На думку Urgewald, втрата європейського ринку підірве економіку експорту російського арктичного СПГ, а не просто призведе до перенаправлення існуючих обсягів в інші регіони.

Однак масштаб наслідків залежатиме від того, наскільки москві вдасться розвинути альтернативні маршрути та ринки збуту.

Найбільшими одержувачами на азійському ринку були Китай, Південна Корея та Тайвань, на їхню частку припало 18,6% поставок з Ямала в період із січня до жовтня.