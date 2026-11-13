У Москві на ходу вибухнув “Лексус” – ймовірно, вибухівка була закладена під водійським сидінням.

Пропагандисти повідомляють, що постраждав Сергій Заворотний.

Заворотний – російський публіцист, кандидат історичних наук, колишній співробітник Держдуми рф та прессекретар експрем’єра України Миколи Азарова.

Роками просував антиукраїнську пропаганду, називав Євромайдан державним переворотом, звинувачував Захід у зовнішньому управлінні Україною та очолював проросійський інформаційний ресурс «Антифашист».

Також є співавтором книги «Янукович сдал. Госдеп принял. Как россия потеряла Украину».

Ще у 2020 році Сергій Заворотний засвітився у звіті Комітету з розвідки Сенату США, де його назвали офіцером Служби зовнішньої розвідки РФ, залученим до проведення російських операцій впливу.

Американська розвідка також пов’язувала Заворотного з військовою частиною №33949, яка має стосунок до СЗР РФ.

Крім того, Заворотний був частим гостем прокремлівських медіа, де систематично просував вигідні російській владі наративи та відстоював інтереси Кремля.

Пишуть, після вибуху він без руки і з іншими травмами, але поки живий.