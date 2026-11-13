За генерала СБУ Сергія Дуку внесено повну суму застави — 65 млн грн.

У СІЗО він провів рівно тиждень і незабаром уже має вийти на волю.

Натомість, як повідомляє UK, на нього покладуть наступні обовʼязки:

▪️ утриматися від спілкування із низкою осіб: очільником СБУ Олександром Покладом, керівником Нацполіції Максимом Цуцкірідзе, ексспівробітником Департаменту захисту національної державності СБУ Олександром Ковальчуком, очільником Одеської міської адміністрації Сергієм Лисаком та іншими;

▪️ здати паспорти для виїзду закордон;

▪️ носити електронний браслет.

Нагадаємо, ВАКС арештував генерала СБУ Дуку із заставою в 65 млн.грн. В чому його звинувачують