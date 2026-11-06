Вищий антикорупційний суд взяв під варту на 60 днів Сергія Дуку, колишнього першого заступника начальника Департаменту захисту національної державності СБУ, з можливістю внесення застави у 65 млн грн.

Один з епізодів підозри НАБУ генералу СБУ Сергію Дуці стосується спроби допомогти організаторам наркокартелю «Хімпром» розблокувати $2,4 млн у криптовалюті.

Для цього Дука особисто контактував із керівництвом Офісу генпрокурора та Нацполіції. Зокрема, він домовився про зустріч із першою заступницею генпрокурора Марією Вдовиченко, щоб вирішити питання скасування арешту коштів.

30 липня 2026 року Дука повідомив організатору злочинного угруповання Андрію Осіпову («Криміналу»), що необхідних домовленостей досягнуто. Однак повернути гроші не встигли — того ж дня Осіпова затримали детективи НАБУ.

Крім цього, за версією слідства, Дука прикривав діяльність шахрайських колцентрів та мережі U420, впливав на правоохоронців, попереджав учасників угруповання про загрозу викриття, допомагав їм уникати переслідування, а також забезпечував Осіпову таємні зустрічі в СБУ та безперешкодне пересування під час комендантської години.

Нагадаємо, НАБУ показало залишки телефонів, які розбив генерал СБУ, щоб вони не дісталися детективам (ФОТО)