Як раніше повідомляло ІншеТВ, Батька дружини принца Гаррі Меган Маркл звинуватили у педофілії. Вона прокоментувала (ФОТО)

Томасу Марклу, батькові Меган, герцогині Сассекської, висунули звинувачення у зберіганні матеріалів із зображеннями сексуального насильства над дітьми. 82-річного чоловіка заарештували у Флориді після того, як ФБР провело обшук у двох складських приміщеннях поблизу Лос-Анджелеса, які він орендував впродовж майже 20 років.

Меган Маркл давно не спілкується з батьком, пише ВВС.

За інформацією міністерства юстиції США, незабаром він має постати перед судом.

У заяві мін’юсту йдеться, що Томасу Марклу висунули звинувачення “у зберіганні дитячої порнографії”.

У заяві стверджується, що Маркл “зберігав матеріали сексуального насильства над дітьми (CSAM), включаючи фотографії сексуального характеру себе з дівчатами препубертатного віку, у двох сховищах в районі Лос-Анджелеса, які він орендував протягом майже двох десятиліть”.

У заяві детально описуються обшуки, що призвели до арешту Маркла, у сховищах в Лос-Анджелесі, орендованих Марклом з 2008 року.

Усередині складських приміщень, як йдеться, “агенти вилучили приблизно 78 предметів, включаючи слайди, кінонегативи та книги, що містили підозрілі матеріали CSAM (сексуальне насильство над дітьми)”.

Очікується, що Маркл з’явиться пізніше сьогодні в окружному суді США в у Тампі, додається в заяві міністерства юстиції.

Директор ФБР Кеш Патель заявив, що Маркла звинувачують в тому, що він “переслідував невинних дітей і намагався вкрасти їхню невинність своїми злочинними діями”.

Агенти ФБР співпрацювали з міністерством юстиції США та “виявили і знайшли матеріали відвертого характеру”, заявив Патель.

“ФБР використає всі наявні в нашому розпорядженні ресурси для захисту невинних дітей – будь-який хижак, який переслідує дітей, не матиме жодного безпечного притулку в цій країні чи будь-де, де він намагатиметься сховатися”, – заявив керівник ФБР.

Раніше Маркл заперечував звинувачення у зберіганні матеріалів із зображеннями сексуального насильства над дітьми, називаючи ці твердження “хворою брехнею”.

Підпис до фото,Томас і Меган Маркл

Меган Маркл не спілкується зі своїм батьком від 2018 року. У заяві, зробленій минулого місяця, дружина принца Гаррі зазначила:

“Я глибоко засмучена… мої думки — з дітьми, які могли постраждати”.

Вона додала, що сподівається, що тепер громадськість краще розумітиме, чому вона практично припинила спілкування зі своїм батьком.