Новим керівником апарату Білого дому стане «сірий кардинал» Трампа Стівен Міллер.



Він замінить на цій посаді Сьюзі Вайлз, яка переходить до політичного штабу Дональда Трампа. Про це повідомив сам президент США в дописі на Truth Social. Міллер приступить до виконання своїх нових обов’язків 9 листопада.





Міллер є однією з ключових політичних фігур у США і відомий як радикальний прихильник жорсткої лінії.

Основні факти та біографія:

Народився 23 серпня 1985 року в Санта-Моніці (Каліфорнія) в єврейській родині. Закінчив престижний Дюкський університет, де вивчав політологію. Його предки по материнській лінії на початку XX століття емігрували до США з території сучасної Білорусі.

До призначення головою апарату він обіймав посади заступника керівника апарату Білого дому з питань політики та радника з внутрішньої безпеки. У першій адміністрації Трампа (2017–2021) працював старшим радником і головним спічрайтером.

Він є головним архітектором жорсткої міграційної політики США. Саме Міллер розробляв програми масових депортацій нелегальних мігрантів, обмеження в’їзду до США для громадян низки країн та розділення родин на кордоні. Його зовнішньополітичні погляди базуються на доктрині «Америка понад усе» та застосуванні жорсткої сили.

Політичні опоненти часто критикують його за радикально праві погляди, тоді як соратники Трампа вважають його інтелектуальним ядром руху MAGA. Зокрема, колишній спікер Палати представників Кевін Маккарті називав його «мозком Трампа».