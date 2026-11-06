Зустріч президента США Дональда Трампа з російським представником Кирилом Дмітрієвим не була частиною гуманітарної операції щодо Олешок.

Про це повідомив голова парламентської фракції СН Давид Арахамія у коментарі Новинам Live.

За його словами, про зустріч Трампа з Дмітрієвим він заздалегідь не знав. Він також зазначив, що російська делегація не мала повноважень обговорювати інші питання, окрім визначених її керівництвом. Тому сторони зосередилися на гуманітарних ініціативах, а політичні питання мають розглядатися в окремому тристоронньому форматі в Абу-Дабі наступного тижня.

Арахамія назвав корупційні звинувачення наміром усунути його від переговорів

Голова фракції «Слуга народу» Давид Арахамія заявив, що не є обвинуваченим у цій справі та не брав участі в жодних корупційних схемах. На його думку, кампанію проти нього організували, щоб змусити відійти від переговорного процесу.

За словами Арахамії, про звинувачення він дізнався під час перебування в Осло, де зустрічався з президентом Фінляндії, прем’єр-міністром Норвегії та переговорною групою. Він також згадав активістів Дарію Каланюк і Віталія Шабуніна, які, за його словами, почали цю кампанію.

-Я вважаю, що це і зроблено для того, щоб я кудись відходив від перемовин, — заявив Арахамія.

Він додав, що проходив поліграф публічно та заперечив свою причетність до можливих корупційних дій.