Про це президент Зеленський повідомив у вечірньому зверненні.

-Сьогодні були доповіді наших військових, урядовців та енерго-компаній по захисту інфраструктури і ліквідації наслідків російських ударів. Дуже важливо, щоб на всіх рівнях було справжнє оперативне реагування. Визначили: буде більше ремонтних бригад. Також визначили, що Збройні Сили України допоможуть в ліквідації наслідків ударів. Є у нас зараз завдяки перемовинам цих тижнів домовленості з партнерами про додаткові пакети підтримки, і це стосується амуніції для F-16: літаки активно застосовуються для збиття реактивних «шахедів».

За цю добу від вчорашнього вечора саме літаки знищили 62 реактивні «шахеди», і фактично кожного дня у нашої авіації є такі результати. Результати хороші. Треба більше. Плюс мобільні вогневі групи, підрозділи РЕБ, зенітні ракетні війська. Забезпечення по кожному напрямку – ми даємо.

Також є нові домовленості по енергетичному обладнанню з Німеччини, Іспанії, Словаччини та інших країн – те, що необхідно для ремонтів і резервів. Уряд України працює окремо по завданнях в Києві: на міському рівні підготовка провалена, це стосується і альтернатив електрики для водоканалу, і багатьох інших питань. Кабінет Міністрів України прискорює постачальників.

Це важливо. Російська тактика – в знищенні електромереж, трансформаторів, розподільчих пристроїв. Саме тому навіть при достатній генерації в частині регіонів, на жаль, зберігається дефіцит. Це вирішується ремонтами, і важлива швидкість.

І сьогодні обговорили з Премʼєр-міністром України, як можна додатково дати стимул ремонтним бригадам, нашим енергетикам, залізничникам, працівникам комунальних підприємств – усім, хто фактично 24/7 працює заради людей. Також боремось за постачання ракет для протиповітряної оборони. Країни, які можуть допомогти Україні, очевидні. Сполучені Штати Америки передусім.

Ми зараз маємо інформацію від розвідки, що готується новий удар – по енергетиці, по наших мостах через Дніпро, по цивільній інфраструктурі. Повітряні Сили та Збройні Сили України загалом готуються до захисту. Це непросто. Потрібні перехоплювачі для «петріотів», і кожна домовленість – важлива, кожен день в постачанні – дуже важливий. І дуже просимо наших партнерів не відкладати постачання на потім.

Я сьогодні говорив з командою, яка займається дипстрайками – нашими далекобійними ударами. Будуть Росії наші відповіді.

Також сьогодні була важлива розмова з країнами NB8 – це країни Північної Європи та Балтії. Про потреби наші перед зимою вони поінформовані. І ми розраховуємо: буде підтримка. Не збавляємо активності і щоб були зустрічі – формати з американцями, європейцями та росіянами. Непросто, але ми маємо вийти на дипломатичний трек, рухатись до закінчення війни. Ми координуємось з партнерами. Україна робить все, щоб мир був.

Ще одне. Ми готуємо рішення з Головнокомандувачем – кадрові рішення в Збройних Силах України. Я хочу подякувати усім, хто служить Україні! І будь ласка, бережіть себе, враховуючи загрозу ракет. Дякую.