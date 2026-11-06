У п’ятницю Франція підвищила прогноз обсягів виробництва вина на поточний рік, оскільки врожайність у кількох ключових регіонах виявилася вищою, ніж очікувалося. Втім, загальний обсяг урожаю все одно залишається одним із найнижчих за всю історію спостережень.

Про це пише Reuters.

Згідно з останніми оцінками Міністерства сільського господарства, виробництво складе 36,7 млн ​​гектолітрів — це більше, ніж прогнозовані в жовтні 34,9 млн гектолітрів.



У щомісячному звіті відомства зазначається, що такий обсяг перевищує показник минулого року (який був найгіршим у цьому столітті), але водночас на 10% поступається середньому показнику за 2021–2025 роки.

Перегляд прогнозу в бік підвищення зумовлений насамперед вищою, ніж очікувалося, врожайністю в регіонах Лангедок-Русійон і Шаранта (на які разом припадає близько половини загальнонаціонального виробництва), а також у Шампані та на південному сході країни.

Франція посідає друге місце у світі за обсягами виробництва вина, поступаючись лише Італії.

За даними Agreste — статистичної служби міністерства, — на врожай 2026 року негативно вплинуло скорочення площ виноградників (у межах спеціальної програми), а літня спека й посуха знизили врожайність, особливо в північних виноробних регіонах.

Попри підвищення прогнозу цього місяця, очікується, що виробництво в Шампані скоротиться на 38% порівняно з 2025 роком через заморозки, град, посуху та літні хвилі спеки.



Кількість пляшок шампанського, які щороку надходять у продаж, визначається галузевим об’єднанням (лобі) з урахуванням обсягів виробництва в регіоні та інших факторів, зокрема світового попиту.

Прогнозується, що в регіонах Бургундія та Божоле виробництво впаде на 22% порівняно з минулим роком, а в долині Луари — на 7%.

Натомість у регіоні Лангедок-Русійон очікується зростання на 25% порівняно з дуже слабким урожаєм минулого року: дощі наприкінці літа допомогли зменшити шкоду від посухи. Минулого місяця міністерство сільського господарства прогнозувало зростання на 2% у цьому регіоні.

Очікувалося, що обсяг виробництва в Бордо зросте на 10% порівняно з 2025 роком, проте залишиться на 11% нижчим за середній показник за п’ять років — частково через ліквідацію виноградників.

Гектолітр — це 100 літрів, що еквівалентно приблизно 133 стандартним пляшкам вина.