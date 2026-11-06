Уряд Японії вимагає від Росії скасувати рішення про передачу російських активів японської компанії Japan Tobacco International (JTI) у тимчасове управління. Токіо вже висловило офіційний протест Москві та заявило про необхідність захисту законних інтересів японських громадян і бізнесу, повідомляє Кореспондент.

Про позицію японської сторони у п’ятницю, 6 лиатопада, журналістам розповів генеральний секретар Кабінету міністрів Японії Мінору Кіхара. За його словами, представники уряду, які перебувають із візитом у Росії, передали Москві вимогу негайно скасувати відповідний указ.

Зокрема, протест висловили заступник міністра економіки, торгівлі та промисловості Японії, а також заступник генерального директора Бюро у справах Європи Міністерства закордонних справ країни.

До російської сторони звернувся і генеральний директор цього бюро Кімітаке Накамура. Він передав аналогічну вимогу послу Росії в Японії Миколі Ноздрьову.

У Токіо наголошують, що рішення Москви не повинно призводити до порушення законних інтересів японських громадян і компаній. Японський уряд також дав зрозуміти, що не залишатиме ситуацію без уваги. “Уряд продовжуватиме уважно стежити за розвитком ситуації та вживатиме відповідних заходів у відповідь”, – заявив Кіхара.