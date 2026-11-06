На Миколаївщині ювенальним прокурором Баштанської окружної прокуратури скеровано до суду обвинувальний акт стосовно трьох осіб за фактами розтрати бюджетних коштів в умовах воєнного стану та службового підроблення (ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України).

Слідством встановлено, що начальник відділу освіти, молоді та спорту Казанківської селищної ради, діючи за попередньою змовою з головним бухгалтером цього ж відділу, за пособництва місцевої мешканки організували схему розтрати бюджетних коштів.

Упродовж травня – грудня 2022 року між відділом освіти та фізичною особою – підприємцем укладено низку договорів на постачання продуктів харчування до закладів освіти громади.

Однак фактичної потреби у таких закупівлях не було. У зв’язку з воєнним станом заклади загальної середньої освіти працювали дистанційно, а дошкільні заклади були тимчасово закриті. Відповідно, харчування дітей не здійснювалося.

Для створення видимості виконання договорів місцева мешканка, яка фактично вела бухгалтерський облік та звітність підприємця, оформлювала і підписувала первинні бухгалтерські документи про нібито поставлені продукти харчування. Надалі їх подавали до відділу освіти як підставу для оплати.

Начальник відділу освіти та головний бухгалтер підписували ці документи й забезпечували перерахування коштів на рахунок підприємця.

Унаслідок протиправних дій із рахунку відділу освіти безпідставно перераховано понад півмільйона гривень бюджетних коштів.

Для забезпечення відшкодування завданих збитків на майно обвинувачених накладено арешт.

Крім того, прокурором в інтересах держави в особі Казанківської селищної ради пред’явлено цивільний позов про стягнення з обвинувачених матеріальної шкоди, завданої кримінальними правопорушеннями.