Герцогиня Сассекська Меган Маркл заявила, що свого часу вирішила припинити спілкування зі своїм батьком Томасом Марклом-старшим і не дозволяла йому контактувати зі її дітьми через бажання захистити їх. Заява пролунала на тлі звинувачень проти її батька у сексуальному насильстві над дітьми, про які повідомили британські ЗМІ.

Про це пише видання The Independent і Уніан.

За інформацією The Sun, зведений брат Меган Томас Маркл-молодший стверджував, що знайшов колекцію зображень сексуального насильства над дітьми у колишньому помешканні батька на Філіппінах. Водночас Томас Маркл-старший у коментарі Daily Mail заперечив, що володіє такими зображеннями, назвавши звинувачення “хворобливою брехнею”.

Меган розповіла, що ще у 2018 році правоохоронці звернулися до неї після отримання листа зі звинуваченнями проти її батька.

“У ньому містилися тривожні й жахливі звинувачення проти мого батька, і мене запевнили, що їх розслідують”, – заявила герцогиня.

У своїй заяві Меган також висловила підтримку дітям, які могли постраждати, та наголосила, що прагне справедливості й захисту неповнолітніх. Вона сподівається, що нові обставини допоможуть громадськості зрозуміти причини її відчуження від батька.

Як пише The Independent, відносини Меган із батьком погіршилися ще напередодні її весілля з принцом Гаррі у травні 2018 року. Томас Маркл не був присутній на церемонії начебто через проблеми зі здоров’ям і суперечку навколо фотографій, які він, за повідомленнями ЗМІ, організував разом із папараці.

Після весілля він неодноразово давав інтерв’ю британським медіа, розповідаючи про конфлікт із донькою та спроби відновити спілкування. У 2019 році газета Mail on Sunday опублікувала приватного листа Меган до батька, після чого герцог і герцогиня Сассекські розпочали судовий процес проти видання.

У наступні роки Томас Маркл публічно закликав доньку дозволити йому побачитися з онуками Арчі та Лілібет. У грудні 2025 року, коли він перебував у лікарні на Філіппінах і переніс ампутацію ноги, представник Меган повідомив, що вона передала батькові листа.

Нинішня заява герцогині стала черговим етапом багаторічного конфлікту, який супроводжувався публічними звинуваченнями, інтерв’ю та судовими суперечками.

“Моя найщиріша надія полягає в тому, що справедливість буде повністю забезпечена, а пріоритетом залишатимуться безпека й захист невинних дітей”, – зазначила Меган Маркл.