Президент України Володимир Зеленський зізнався, що не планував ставати президентом України, коли зіграв роль у серіалі “Слуга народу”.

Про це він сказав у подкасті The Diary of a CEO, який оприлюднили 22 жовтня.

“Я точно не очікував. Абсолютно. Цій ідеї було років 12. Колись ця ідея прийшла до мене, і я довго жив із нею. Я так люблю. І в якийсь момент відчуття було, що світ міняється, Україна міняється, і зараз ця ідея актуальна, вона зайде і людям сподобається”, – пояснив Зеленський.

За його словами, суть ідеї полягала в тому, що людина із народу без політичного минулого стає президентом.

“І так і вийшло, чесно кажучи”, – усміхнувся він.

Зеленський запевнив, що насправді, коли серіал починали знімати, такої задумки не було, але на момент, коли він вирішив балотуватися у президенти, усе змінилося.

“Я вирішив спробувати себе в цьому напрямку, я дійсно хотів допомогти Україні, я був вдячний Україні за те, що я такий є, – додав він. – Співпав настрій у суспільстві з моєю рішучістю і бажанням. Це співпадіння багатьох речей”.