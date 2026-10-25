Система штучного інтелекту Microsoft Diagnostic Orchestrator показала точність до 83% під час встановлення медичних діагнозів. У тестах вона суттєво перевершила результати лікарів, однак компанія наголошує, що технологія ще має пройти клінічні випробування в реальних лікарнях.

Про це пише Експерт з посиланням на The Verge.

Diagnostic Orchestrator використовує кілька алгоритмів штучного інтелекту, які аналізують симптоми та історію хвороби, визначають необхідні аналізи й після цього формують діагноз. Для перевірки системи фахівці створили спеціальний тест SDBench на основі реальних медичних випадків.

Під час роботи з випадками з The New England Journal of Medicine система досягла точності 83%. Терапевти, які могли користуватися довідковими матеріалами, показали 36%, а без додаткової літератури — 22%.

Інше випробування провели на даних відділення невідкладної допомоги медичного центру Beth Israel Deaconess у Бостоні. Там штучний інтелект отримав 80% точності проти 47% у лікарів.

Система працює на базі моделі GPT-5 від OpenAI. У Microsoft також заявляють, що Diagnostic Orchestrator здатний встановлювати діагнози з меншими фінансовими витратами, ніж люди-фахівці.

Генеральний директор Microsoft AI Мустафа Сулейман заявив, що компанія прагне створити так званий медичний суперінтелект. За його словами, протягом кількох років можуть з’явитися системи, роботу яких буде складно відрізнити від роботи людини.

Керівник медичного напряму Microsoft Домінік Кінг повідомив про плани розпочати тестування технології в реальних лікарняних умовах протягом найближчих двох місяців. Серед напрямів розвитку називають координацію догляду за пацієнтами та допомогу під час ухвалення рішень щодо лікування.

Розробники при цьому заявляють, що не розглядають штучний інтелект як заміну лікарям. Його планують використовувати для скорочення рутинної паперової роботи, щоб медики могли більше часу приділяти пацієнтам.