Про це президент Зеленський сказав в інтерв’ю ТСН.Тиждень

-Американська сторона запропонувала режим тиші в районі Олешок з 27 жовтня. Тому що це не може бути один день. Це буде кілька днів. Туди повинні приїхати гуманітарні місії: американці, ми, «рускіє». «Рускіє» повинні розмінувати дороги, ми повинні це побачити і там попрацювати над усім цим. Омбудсман від мене отримав відповідні завдання. Ми поговорили і з Службою безпеки, і з військовими.

Безумовно, Росія буде робити все, щоб розмінувати дороги так, щоб ці люди пішли в бік Росії і залишилися там. Вони ж не підуть на те, щоб просто відпустити людей. І частина людей тим чи іншим форматом буде евакуйована в Україну – у ту частину, яку ми контролюємо. Головне – розблокувати людей, щоб вони жили. Бажано, щоб вони змогли досягти своєї цілі і евакуюватися сюди, до нас, в Україну, яка їм усе дасть і підтримає, – обіцяє Зеленський.

Нагадаємо, Зеленський також розповів про те, чого хоче від переговорів із РФ та США (ВІДЕО)