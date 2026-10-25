Моряки, які перебували на вантажному судні, що перетинало Атлантику, переконують, що протягом 40 хвилин спостерігали за “сяючими” кулями НЛО, які “летіли на гіперзвуковій швидкості”, зникали та знову з’являлися.

Відповідну заяву вони подали до Національного центру звітності Британії про НЛО, пише Daily Star і Фокус.

У заяві від 11 жовтня детально описано, як екіпаж комерційного вантажного судна помітив надзвичайно яскраву кулю близько 3:25 ранку 11 жовтня, рухаючись на південь від Нової Шотландії.

Протягом приблизно 40 хвилин двоє моряків спостерігали в бінокль, як об’єкт з’явився у небі ннад морем і “швидко піднімався та падав, рухаючись праворуч та ліворуч”, періодично “з гіперзвуковою швидкістю протягом приблизно 5-10 хвилин”.

Згідно зі звітом, опублікованим 21 жовтня, видовище посилилося, коли до нього приєдналися ще 3-4 кулі, які “крутилися та оберталися, піднімалися та опускалися разом без певної закономірності”.

Ще дивніше те, що вони ніби “повзли кудись, зі швидкістю, яку можна назвати неприйнятною”. Незважаючи на все це, екіпаж, як повідомляється, сказав, що навігаційний радар корабля нічого не показав.

“Ми не виявили жодної цілі на радарі”, — йдеться у звіті, додаючи, що моряки навіть зробили знімки екрана з радара як частину своєї документації.

Погоді умови були ідеальними, небо було чистим.

Також моряки додали, що судно помітно не хиталося, і поблизу “було зовсім не видно руху”.

Натомість у спеціалізованому центрі про НЛО не надали остаточного пояснення щодо цього інциденту. Експерти стверджують, що подібні ситуації були схожі на передові військові випробування безпілотників. Яскраві спалахи супутників або космічне сміття також можуть вражати око, якщо дивитися на них у бінокль над темним океанським горизонтом.