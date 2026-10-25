Президент України Володимир Зеленський очікує, що майбутня зустріч представників України, США та Росії в листопаді стане кроком до переговорів на рівні лідерів і дозволить обговорити конкретні домовленості щодо припинення вогню. Серед можливих тем — припинення ударів по енергетичній інфраструктурі та на морі, відновлення повноцінного експорту зерна й подальший обмін полоненими.

Про це глава держави сказав в інтерв’ю ведучій ТСН.Тиждень Аллі Мазур.

За словами президента, під час зустрічі в Осло з американською делегацією на чолі зі спеціальним представником президента США Стівом Віткоффом сторони обговорили можливість проведення переговорів за участю України, США та Росії. Після цього американські представники вирушили до Санкт-Петербурга, де, як зазначив Зеленський, обговорили готовність обох країн, що воюють, до тристороннього формату.

Місце проведення переговорів остаточно не визначене. Серед можливих варіантів розглядали Абу-Дабі, інші майданчики на Близькому Сході або одну з європейських столиць.

Зеленський повідомив, що американська сторона підтвердила домовленість про проведення в листопаді зустрічі переговорних груп трьох країн. За його словами, відповідне підтвердження США отримали також від російського диктатора Володимира Путіна.

Водночас український президент наголосив, що Київ хотів би бачити в переговорному процесі й Європу, оскільки її участь важлива для обговорення подальших кроків.

Припинення ударів по енергетиці та на морі

Президент України Володимир Зеленський вважає, що першим сигналом справжнього наміру російського диктатора Володимира Путіна завершити війну має стати енергетичне перемир’я. Якщо Москва не погодиться на такий крок, підтвердженням готовності до миру могла б стати зустріч лідерів України, США та Росії або конкретні домовленості щодо припинення бойових дій, безпеки судноплавства та обміну полоненими.

За словами президента, припинення ударів по енергетичній інфраструктурі могло б стати першим практичним підтвердженням того, що Росія готова до реальних кроків задля завершення війни.

«Енергетичне перемир’я як перший крок. Я вважаю, що це сигнал», — наголосив глава держави.

Якщо такого рішення не буде, наступним важливим кроком Зеленський вважає проведення зустрічі на рівні лідерів України, США та Росії. Він нагадав, що американська сторона раніше подавала сигнали про можливість таких переговорів до жовтня або до засідання G20 у Маямі, штат Флорида.

Україна, за словами президента, через публічні та непублічні канали повідомила американцям про готовність до зустрічі за умови, що на неї погодиться і російська сторона.

Водночас на запитання, хто наразі менш готовий до переговорів, Зеленський відповів однозначно: «Росіяни. Вони не хочуть».

Чого Україна очікує від переговорів

Президент підкреслив, що Київ готовий до тристоронніх переговорів на рівні технічних груп, однак вони мають завершитися не деклараціями, а чіткими домовленостями або планом подальших дій.

Зокрема, переговорні групи могли б підготувати документ щодо завершення війни, визначити дату зустрічі лідерів або напрацювати механізм енергетичного перемир’я. Ще одним можливим напрямком Зеленський назвав розблокування морських шляхів для експорту української та російської аграрної продукції до інших країн.

За його словами, американська сторона запитувала, якого саме результату Україна хоче досягти. Зеленський пояснив, що повне завершення війни лише за підсумками зустрічі технічних груп є малоймовірним, якщо до переговорів не долучаться лідери держав.

«Без лідерів воно повністю не відбудеться», — зазначив президент.

Водночас він не виключив, що технічні переговори можуть закласти основу для подальших рішень і допомогти визначити конкретні кроки до припинення війни.

Якщо швидко домовитися про завершення війни не вдасться, Україна пропонує зосередитися на конкретних кроках, які могли б зменшити наслідки російської агресії.

Серед них Зеленський назвав енергетичне перемир’я, відновлення безпечного морського сполучення для експорту зерна та повний обмін військовополоненими за принципом «всіх на всіх».

На думку Зеленського, домовленості щодо енергетики, морської торгівлі та повернення людей стали б конкретним підтвердженням готовності сторін до практичних змін. Натомість сама зустріч лідерів була б можливістю досягти таких домовленостей у подальшому.

«Ось що ми просимо, пропонуємо. Не вимагаємо, а пропонуємо американській стороні. Тоді це буде серйозність», — пояснив глава держави.

Політичний маневр Кремля

Президент також припустив, що заяви Путіна про готовність до переговорів можуть бути не проявом реального прагнення завершити війну, а політичним маневром. Зокрема, Москва може намагатися уникнути загострення відносин зі США або використати переговорну риторику з огляду на американські вибори.

Водночас, за словами Зеленського, перевірити справжні наміри Кремля можна буде за його конкретними діями та готовністю до домовленостей.

«Ми дуже швидко побачимо в листопаді, був це трюк чи ні», — заявив президент, нагадавши про заплановану зустріч переговорних груп.