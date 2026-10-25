Прем’єр-міністр Канади Марк Карні заявив, що стурбований маніпуляціями із супутниковою системою Starlink компанії SpaceX, які ускладнили для України оборону. За його словами, повідомлення про причетність Ілона Маска до цього пояснюють, чому він прагне зменшити залежність Канади від будь-якої однієї країни чи технології.

Про це повідомляє Bloomberg.

«Я шукаю відповідний прикметник, щоб описати того — чи групу людей, — хто ухвалив таке рішення проти цілої країни. Країни, яка в буквальному сенсі бореться за життя своїх громадян, протистоячи неприхованій агресії, — заявив у п’ятницю в Стамбулі канадський прем’єр-міністр, звертаючись до журналістів. — То чи стурбовані ми? Так, ми стурбовані».

Карні зазначив, що цей інцидент демонструє, чому його уряд зосереджений на диверсифікації торговельних відносин Канади — зокрема у сфері технологій — задля зміцнення суверенітету країни.

«Ми, канадці, не хочемо опинитися в ситуації, коли залежатимемо від одного постачальника, який може змінити свою позицію — або бути змушеним змінити її під тиском певної держави. Це ставить канадців під загрозу або ж ставить під сумнів наш суверенітет», — підкреслив Карні.

Однак процес диверсифікації потребуватиме часу, оскільки «наразі ми перебуваємо в ситуації, коли дуже, дуже сильно залежимо від певних систем, що базуються в певних країнах».

Візит Карні — це перший в історії офіційний візит прем’єр-міністра Канади до Туреччини. Він є частиною зусиль уряду щодо розширення дипломатичних і торговельних зв’язків Канади — на тлі того, як запроваджені США мита продовжують завдавати шкоди деяким галузям канадської економіки.

Тим часом, за інформацією видання Politico, Європейський Союз готується звернутися до Канади та Великої Британії із закликом збільшити підтримку України, щоб допомогти покрити дефіцит фінансування.

Карні заявив, що Канаді «не потрібен ЄС для того, щоб висувати такі прохання», оскільки його уряд співпрацює з Україною напряму. Він також додав, що протягом останнього тижня спілкувався з президентом Володимиром Зеленським — зокрема, обговорювали й ситуацію навколо Starlink.