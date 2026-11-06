НАБУ показало, що залишилось від телефонів, які генерал СБУ Сергій Дука бив сокирою, коли до нього прийшли з обшуками. Прокурор САП сьогодні у суді говорив про те, що службовці СБУ дві години блокували початок слідчих дій. За цей час Дука знищував телефони і жорсткий диск, де могли бути докази його причетності до злочинів.

За словами прокурора Миколи Карася, 4 листопада близько 05:30 детективи прибули до помешкання Дуки з ухвалою суду на обшук. Озброєні люди дослали патрон у патронник і навели лазерні цілевказівники на детективів.

​

Як стверджує прокурор, детективам перешкоджали близько 2 годин. За цей час Дука, за версією обвинувачення, знищив свої мобільні телефони. ДБР розслідує обставини перешкоджання обшуку.

​Під час розгляду запобіжного заходу у справі «Карфаген» генерал СБУ Сергій Дука заявив, що готовий давати показання і не збирається виїжджати за кордон. За його словами, застава у 100 млн грн для нього рівнозначна триманню під вартою без альтернативи.

​

Дука також виклав свою версію обшуку. Він стверджує, що близько 05:20 детективи НАБУ намагалися перелізти через паркан, після чого спрацювала охоронна система. За його словами, бійці «Альфи», які його охороняли, лише приблизно за годину з’ясували, що це працівники НАБУ.

​

Дука запевняє, що впустив би детективів, якби ті зв’язалися з ним через хвіртку й повідомили про ухвалу на обшук.

Суд ще триває.