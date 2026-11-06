НАБУ показало, що залишилось від телефонів, які генерал СБУ Сергій Дука бив сокирою, коли до нього прийшли з обшуками. Прокурор САП сьогодні у суді говорив про те, що службовці СБУ дві години блокували початок слідчих дій. За цей час Дука знищував телефони і жорсткий диск, де могли бути докази його причетності до злочинів.
За словами прокурора Миколи Карася, 4 листопада близько 05:30 детективи прибули до помешкання Дуки з ухвалою суду на обшук. Озброєні люди дослали патрон у патронник і навели лазерні цілевказівники на детективів.
Як стверджує прокурор, детективам перешкоджали близько 2 годин. За цей час Дука, за версією обвинувачення, знищив свої мобільні телефони. ДБР розслідує обставини перешкоджання обшуку.
Під час розгляду запобіжного заходу у справі «Карфаген» генерал СБУ Сергій Дука заявив, що готовий давати показання і не збирається виїжджати за кордон. За його словами, застава у 100 млн грн для нього рівнозначна триманню під вартою без альтернативи.
Дука також виклав свою версію обшуку. Він стверджує, що близько 05:20 детективи НАБУ намагалися перелізти через паркан, після чого спрацювала охоронна система. За його словами, бійці «Альфи», які його охороняли, лише приблизно за годину з’ясували, що це працівники НАБУ.
Дука запевняє, що впустив би детективів, якби ті зв’язалися з ним через хвіртку й повідомили про ухвалу на обшук.
Суд ще триває.