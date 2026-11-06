Про це президент Зеленський повідомив після серії консультацій.

-Дякую усім нашим партнерам з NB8: Прем’єр-міністру Естонії, Президенту Фінляндії, Президенту Литви, Прем’єр-міністерці Данії, Прем’єр-міністерці Ісландії, Прем’єр-міністру Латвії, Прем’єр-міністру Норвегії та Прем’єр-міністру Швеції. Важливо, що є ваша підтримка для України і що ми однаково бачимо принципові речі.

Обговорили підготовку до тристоронньої зустрічі в Абу-Дабі. Цими днями було багато підготовчих кроків: зустріч у Брюсселі за участю НАТО та європейців, мої контакти з представниками Президента Америки, фактично постійно переговорні команди на звʼязку. Вважаємо, що треба зробити зустріч в Еміратах результативною, і наші пропозиції щодо реальних потенційних результатів ми передали Американській стороні.

Погоджуємось усі, що питання безпеки Європи повинні обговорюватись за участі європейських націй, які всі однаково заслуговують на гарантовану безпеку. Вдячний за бачення першим пріоритетом реальної дипломатії якнайшвидше закінчення війни Росії проти України. Поінформував про потреби перед цією зимою: енергетика і, звісно, ППО. Дякую за готовність допомагати. Продовжимо координацію та детальне узгодження спільних сильних позицій. Дякую!

Вже відомо, що українську делегацію на переговорах очолить Кирило Буданов.