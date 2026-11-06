Головне управління ДПС у Миколаївській області інформує, що суб’єкти господарювання можуть повідомити податкову службу про майно, яке було втрачено, знищено або пошкоджено внаслідок збройної агресії російської федерації проти України, через Електронний кабінет платника податків.

Повідомлення подається до контролюючого органу за основним місцем обліку платника податків.

Яку інформацію потрібно зазначити?

У Повідомленні необхідно вказати:

дані платника податків;

інформацію про об’єкт, на якому сталося руйнування або знищення майна;

перелік втраченого, знищеного чи пошкодженого майна;

орієнтовний розмір завданих збитків.

Як подати Повідомлення через Електронний кабінет?

Для цього потрібно:

1. Авторизуватися у приватній частині Електронного кабінету.

2. Відкрити розділ «Введення звітності».

3. Обрати поточний звітний період і тип форми «F(J)13 Запити».

4. Обрати відповідну форму Повідомлення:

F13299ХХ – для фізичних осіб;

J13299ХХ – для юридичних осіб.

5. Додати електронні копії документів, які підтверджують факт руйнування, знищення або втрати основних засобів та/або товарно-матеріальних цінностей.

Підтвердні документи додаються до Повідомлення окремими файлами у форматі PDF.

Зверніть увагу! Повідомлення має бути підписане та подане керівником особисто.

Що робити, якщо з’явилися нові документи або уточнилися збитки?

Якщо після подання Повідомлення отримано додаткові підтвердні документи, виявлено нові втрати або уточнено суму збитків, платник податків може подати уточнююче Повідомлення. У ньому потрібно зазначити номер і дату первинного Повідомлення, а також причину уточнення.

Для тих, хто не має можливості скористатися електронними сервісами, передбачено альтернативний спосіб подання Повідомлення – у паперовій формі через Центри обслуговування платників (ЦОП) або Офіси податкових консультантів.

Форму Повідомлення можна завантажити за посиланням: https://tax.gov.ua/data/material/000/917/1059340/forma.docx.

Головне управління ДПС у Миколаївській області рекомендує користуватися електронними сервісами, які дають змогу подати необхідну інформацію дистанційно, без відвідування податкового органу.