Президент Зеленський заслухав доповіді щодо дипстрайків.

– Операція проти російської нафтопереробної галузі триває – у відповідь на російські удари по українських обʼєктах енергетики.

Наші електростанції, енергомережі, теплове забезпечення, обʼєкти водопостачання, цивільна логістика – все це під постійними ударами «шахедів» та ракет. Росіяни не змінюють характеру своєї агресивної активності, відмовились від деескалаційних кроків, про які говорили партнери, і розраховують на подальші удари. Ми визначили наступні наші відповіді.

Як показав досвід гуманітарної операції в Олешках, якщо є рішення Путіна зупинити війну, може настати тиша. Україну не треба переконувати, що мир потрібен якнайшвидше. Ми цього хочемо. Треба, щоб Росія вирішила, що час війни вичерпано. Наші далекобійні санкції, наші мідлстрайки, а також увесь тиск від партнерів проти Росії за цю війну – це те, що створює мотивацію до реальних переговорів. Дякую усім, хто допомагає!