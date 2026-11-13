Фігуранти викрали чоловіка, утримували його в Одесі та вимагали гроші під приводом повернення вигаданого боргу. Також змушували потерпілого переоформити квартиру в Києві та земельну ділянку з будинком на Одещині. Окрім того, забрали 12 вантажних автомобілів, деякі одразу відвезли на розбірку. Увесь час потерпілий знаходився під повним контролем одного з учасників групи. Нині усім фігурантам повідомлені підозри. Їм може загрожувати до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна.

Про це повідомляє Нацполіція.

Як встановили оперативники управління стратегічних розслідувань в Миколаївській області Нацполіції та слідчі слідчого управління поліції в Одеській області, групу очолював так званий кримінальний авторитет на прізвисько «Італієць». Серед її учасників ті, що свого часу входили до складу ОЗГ «Мультика».

За даними слідства, зловмисники тривалий час психологічно тиснули на потерпілого та його дружину. Так в середині жовтня в комп’ютерному клубі в Миколаєві один із фігурантів завдав потерпілому тілесних ушкоджень і під погрозами змусив написати боргову розписку на 1 млн доларів.

Вже за кілька днів під час зустрічі в Одесі організатор погрожуючи фізичною розправою вимагав гроші та переоформлення майна. Згодом двоє учасників групи підстерегли його на паркингу біля спортзалу та побили, нагадавши про необхідність сплати боргу.

Також забрали особисті документи потерпілого та документи на нерухомість. Три вантажівки, оформлені на його знайомого, вони доправили на майданчик із розбирання вантажних автомобілів в одному із сіл Одещини. Ще 9 вантажівок, які були у користуванні потерпілого, перегнали на територію фермерського господарства.

В Офісі генпрокурора додали, що організатором злочину був 46-річний житель Вінниці. До нього долучилися троє спільників віком 28–33 роки – іноземець, одесит та мешканець Миколаївщини.

Раніше чоловіки разом із потерпілим займалися фермерством і торгівлею зерном. Після виникнення фінансових труднощів вони заявили про нібито борг підприємця та почали вимагати гроші.

На початку жовтня 2026 року чоловіка запросили до офісу в Одесі. Там організатор побив його, погрожував ножем, вистрілив із пістолета в напрямку ніг, а згодом ударив руків’ям зброї по голові. Інші учасники групи не давали потерпілому втекти та погрожували розправою над ним і його близькими.

Наступні два тижні підозрювані контролювали пересування чоловіка, по черзі проживали в його будинку, супроводжували на роботу та додому й примушували переоформлювати майно.

Зокрема, підприємця вивезли до Миколаєва, а згодом – до Києва, де під тиском він оформив довіреність на розпорядження квартирою. Після цього від нього вимагали переоформити й будинок матері.

6 листопада правоохоронці затримали одного з фігурантів під час нотаріального оформлення переходу права власності на землю, на якій був розташований житловий будинок потерпілого, на його ім’я. Також затримали організатора та ще одного учасника групи в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Правоохоронці провели обшуки за місцями проживання фігурантів та в їхніх автомобілях у Миколаївській, Одеській і Вінницькій областях. Вилучили вантажівки MAN і напівпричепи потерпілого, два автомобілі, понад 100 тисяч гривень в іноземній та національній валюті, три гладкоствольні мисливські рушниці.

7 листопада чотирьом фігурантам повідомили про підозру у вимаганні та незаконному позбавленні волі або викраденні людини (ч. 4 ст. 189 та ч. 2 ст. 146 Кримінального кодексу України). Усіх взяли під варту.

Заходи проводились спільно із співробітникам управління СБУ в Миколаївській області за процесуального керівництва Одеської обласної прокуратури.

Відповідно до статті 62 Конституції України особу вважають невинуватою у вчиненні злочину, доки її вину не доведено в законному порядку та не встановлено обвинувальним вироком суду.