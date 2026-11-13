СБУ, ДБР та ОГП спільно з правоохоронцями Франції провели серію обшуків у Ніцці у межах розслідування щодо легалізації коштів, пов’язаних із закупівлею бронежилетів для ЗСУ.

Вказані слідчі дії у Франції проведено на виконання запиту про міжнародну правову допомогу в межах кримінального провадження щодо легалізації коштів, які були одержані у 2022 році під час закупівлі неякісних засобів індивідуального захисту для Сил оборони України.

За матеріалами слідства, учасники схеми за бюджетні кошти у розмірі майже двох мільярдів гривень, що надійшли як 100% передоплата, придбали 67 тисяч бронежилетів для СОУ. Але незалежна балістична експертиза виявила, що вони не відповідали заявленому класу захисту.

Наразі правоохоронці перевіряють обставини подальшого використання коштів, зокрема для придбання фігурантами елітної нерухомості (житлові та комерційні приміщення) у Франції, яка оформлювалась на членів родини.

Під час обшуків вилучено документи, мобільні телефони та інші електронні пристрої, які наразі передано на експертизу.

На об’єкти нерухомості та банківські рахунки фігурантів на території Франції накладено арешт.

Досудове розслідування триває. Правоохоронні органи продовжують збір та дослідження доказів, а також проведення необхідних слідчих і процесуальних дій.

Кримінальне провадження щодо обставин безпосередньо закупівлі бронежилетів уже перебуває на розгляді в суді.

Українська сторона висловлює вдячність компетентним органам Французької Республіки за ефективну співпрацю та сприяння у проведенні слідчих дій.