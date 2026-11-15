В одному з магазинів Таллінна в межах пілотного проекту встановили спеціальний стелаж із набором товарів, який допоможе мешканцям автономно прожити тиждень у разі відключення електрики та води.

Про це повідомляє haggin.az з посиланням на Postimees, передають «Економічні новини».

Уряд Естонії ухвалив, що громадяни мають бути готові самостійно обходитися вдома протягом семи днів за відсутності електрики, води, каналізації та опалення.

У торговому центрі Kristiine з’явився окремий стелаж із товарами для підготовки до кризових ситуацій. “Він допомагає продумати, як сім’я зможе самостійно справлятися не менше семи днів у разі перебоїв у роботі звичних послуг”, – йдеться у повідомленні.

До мінімального набору увійшли одноразовий посуд, паперові серветки, аптечка, консерви, печиво, мюслі, вода, свічки, батарейки та ліхтарики. Вартість запасів на одну особу оцінюється приблизно в 200 євро.

Комерційний директор Coop Керлі Рейнсберг заявила про намір компанії продовжувати продаж таких наборів після завершення пілотного проекту.

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