Уряд Естонії планує протягом пів року створити нову систему оповіщення про повітряні загрози, яка дозволить громадянам самостійно відстежувати рух безпілотників.

Міністр оборони Естонії Мартін Херем зазначив, що кожен житель має отримувати детальнішу картину, а не лише звук сирени чи загальне повідомлення, повідомляє ЛБ.

За його словами, люди повинні візуально бачити, куди саме прямує загроза. Це допоможе громадянам самостійно ухвалювати рішення і значно знизить рівень тривожності.

За основу естонська влада взяла досвід України. Керівник Українського центру безпеки та співпраці Дмитро Жмайло пояснив, що в Україні тривогу оголошують уже по районах і працюють над тим, щоб звузити її ще більше — до менших територіальних одиниць залежно від траєкторії цілей. Таким чином держава прагне захистити життя цивільних і водночас не дати росіянам зірвати роботу і нормальне життя країни.

Наразі в Естонії розглядають кілька варіантів реалізації цього проєкту. Радник міністра оборони Маті Тікерпуу повідомив, що фінансування вже є, а остаточна вартість залежатиме від вибору виконавця робіт. Розробка не має бути надто дорогою, оскільки йдеться про відносно простий програмний додаток. Спочатку відомство планує створити власний застосунок, але згодом не виключає відкриття частини даних для сторонніх розробників.

Окрім цього, на початку наступного року в Естонії запрацює система екстреного оповіщення Cell Broadcast, яку зараз активно тестують. Вона миттєво надсилає сповіщення великій кількості людей і за потреби здатна вмикати звуковий сигнал навіть на телефонах у беззвучному режимі. Система дозволяє обирати конкретну географічну зону, і повідомлення отримують усі абоненти, підключені до тамтешніх веж мобільного зв’язку. Запуск цієї технології потребував часу, оскільки програмне забезпечення мали інтегрувати в оновлення операційних систем Google і Apple.