На цей момент ініціатива зібрала в публічних зборах уже понад 385 мільйонів крон — це більше, ніж за весь минулий рік.

Про це сказав у п’ятницю один із засновників ініціативи Мартін Ондрачек, інформує «Чеське Радіо».

За його оцінкою, до кінця цього року сума може перевищити 400 мільйонів крон.

За весь минулий рік на гуманітарну і військову допомогу Україні було зібрано майже 385 мільйонів крон, за 2024-й – понад 265 мільйонів, за 2023-й – понад 169 мільйонів крон.

Серед найуспішніших проєктів цього року був січневий збір «SOS Київ» на генератори для української столиці, яка залишалася без електрики й тепла через удари Росії, – було зібрано понад 200 мільйонів крон. Ініціатива збирається знову запустити цей проєкт і під час зими, що надходить.

Як сказав Ондрачек, частина генераторів уже зарезервована, і у співпраці з українськими партнерами вже готується перевезення їх до України. Час оголошення збору буде залежати від погоди і потреб української енергетики, яка й цієї зими очікує на російські удари.

Як повідомляло Інше ТВ, у 2025 році за чеською ініціативою «Подарунок для путіна» зібрали гроші на 6 гаубиць