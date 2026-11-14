Польща в обмін на передачу Україні двох МіГ-29 хоче отримати доступ до українських безпілотних та антидронових технологій та перевірених бойовою практикою рішень. Угода перебуває на стадії узгодження останніх деталей, як стверджував під час візиту до Києва цього тижня заступник міністра оборони Польщі Цезарій Томчик.

Про які українські розробки може йти мова, пише Defense Express.

Польщу насамперед цікавлять технології виявлення, нейтралізації та фізичного знищення російських розвідувальних і ударних БпЛА, які довели свою ефективність. Окрім антидронових засобів, обмін може охоплювати і конкретні українські безпілотні ударні системи дальньої дії. Але ці продукти та зразки мають сенс, якщо є розуміння практики їхнього застосування. Тож спільні робочі групи, як вирішили міністерства оборони України та Польщі, займатимуться інтеграцією українського бойового досвіду у польську армію.

Серед технологій детекції можна виділити напрацювання українських спеціалістів з виявлення ворожих дронів за допомогою акустичних датчиків. Ці рішення від компанії Zvook раніше вже викликали інтерес у представників низки європейських армій, військових США та структур НАТО.

Потенціал розробок демонструвався ‘як в бойових умовах в Україні, так на навчаннях, які проводились у Європі. Раніше за участі заступника міністра національної оборони Польщі Цезарія Томчика демонстраційні покази пройшли у місті Устка, на Балтійському морі, біля гирла річки Слупа. Там переваги акустичного виявлення дронів демонстрували партнери компанії Zvook – підприємство DGT Sp. z o.o.

Як повідомляв Defense Express, компанія Zvook розробила український апаратно-програмний комплекс акустичного виявлення ворожих повітряних цілей на малих і середніх висотах. Система була розроблена, аби допомоги підрозділам протиповітряної оборони фіксувати крилаті ракети, безпілотники, гелікоптери та літаки за звуком їхніх двигунів за допомогою штучного інтелекту. Проєкт започаткували у 2002 році львівські айтішники та інженери-ентузіасти.

З того часу розробка була суттєво вдосконалена, були розроблені різні версії, а з огляду на значну базу каліброваних аудіоданих значно покращилися показники виявлення та розпізнавання ворожих повітряних цілей. Розробники стверджують, що рівень хибних спрацювань становить менше 2%.

Одна з версій – акустична система Zvook Tracking – не просто фіксує факт польоту ворожої ракети чи дрону типу “шахед”, а й визначає точний азимут на ціль. Комплекс інтегрується з поворотними камерами відеоспостереження та може надавати дані на засоби ураження.

Компанія Zvook також розробила спеціалізовані компактні акустичні системи для виявлення та протидії ворожим FPV-дронам на ближніх дистанціях безпосередньо на лінії фронту. Це окрема лінійка тактичних сенсорів, здатних виявляти FPV-дрони за характерним звуком, включно з дронами на оптоволокні, проти яких електронні детектори безсилі.

Так, компактний тактичний акустичний детектор із круговим оглядом (360°) та вбудованим штучним інтелектом Zvook NW0 виявляє наближення FPV-дрона на оптоволокні на відстані від 150 до 450 метрів і передає сповіщення на електронну мапу на пристрої користувача та/або активує світлозвуковий індикатор, які попереджає особовий склад про загрозу. Ці розробки використовуються, зокрема, окремими підрозділами Національної гвардії України.

У свою чергу, коментуючі для Defense Express ініціативи та плани Польщі щодо набуття нових спроможностей, СЕО компанії Zvook Мар’ян Сулим сказав, що, з огляду на загрозу від російських безпілотників, Польща діє швидко, проводить практичні демонстрації та випробування, і прагне ввести в експлуатацію системи виявлення та протидії протягом місяців, а не років.

“Така терміновість є цілком виправданою. Східний кордон Польщі — що межує з Білоруссю та виходить на Калінінградський коридор — потребує пасивного акустичного шару раннього попередження, який працює там, де радіолокаційні та радіочастотні системи виявлення виявляються недостатніми. І поки інші розробки лише вступають у фазу оцінювання, пасивна акустична система виявлення Zvook вже працює в найнебезпечніших районах України. Це масштабне бойове застосування щодня.

Підхід Польщі спрямований на те, щоб швидко впроваджувати боєготовні платформи від концепції до польового застосування, гарантуючи, що в процес закупівлі потрапляють лише оперативно життєздатні рішення. Zvook відповідає цим стандартам”, – зазначив він.

Також у компанії повідомили, що під час інших випробувань у жовтні 2026 року пасивна акустична система відстеження з камерою від компанії Zvook була інтегрована у систему управління та контролю Leonardo C2 Falcon Shield. Траєкторія акустичного супроводження цілі відображалася у режимі реального часу разом із даними радіолокатора.

Відстеження БпЛА типу “Шахед” пройшло на відстані 2,2 км. Результат акустичного відстеження виявився не суттєво меншим у порівнянні з радіолокаційним треком – йшлося про метри.

Висновок випробувань був таким: “Ці результати демонструють потенціал пасивного акустичного зондування як самостійного рівня в рамках інтегрованих архітектур протиповітряної оборони та протидії БпЛА”.

Як повідомляло Інше ТВ, У Польщі визнали небезпечність експлуатації МіГ-29, які хочуть обміняти на українські дрони і технології (ФОТО)