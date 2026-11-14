Розлучення ексголови Nvidia Дженсена Хуанга може стати одним із найдорожчих в історії.

Про це пише Nexta.

Поки невідомо, чи Лорі Хуанг планує подавати на розлучення. Але якщо вона зважиться на цей крок і подружжя не має шлюбного договору, то теоретично може отримати понад $70 млрд.

Дженсен і Лорі одружені 41 рік і живуть у Каліфорнії, де спільне майно при розлученні зазвичай ділиться навпіл. За оцінкою Forbes, статки Хуанга становить близько $143 млрд.

Зараз одним із найдорожчих розлучень в історії вважається розставання Білла та Мелінди Гейтс: дружина при розлученні отримала близько $76 млрд.

Джефф Безос при розлученні передав Маккензі Скотт акції Amazon вартістю $38,3 млрд.

Нагадаємо, Мав час та натхнення. Керівник Nvidia Хуанг кохався не тільки з китайською шпигункою, був у нього роман і в компанії. А потім виявилося, що 2 романи, а коханки було 3.