Росія вивозить музейні колекції з тимчасово окупованих територій України, проводить незаконні археологічні розкопки та намагається видавати українську спадщину за власну.

Про це сьогодні, 14 листопада, у Міжнародний день боротьби з незаконним обігом культурних цінностей, повідомила віцепрем’єр-міністерка з гуманітарної політики – міністерка культури України Тетяна Бережна.

На даний момент Росія викрала понад 35 тисяч музейних предметів в Україні, з них 33440 предметів викрадено росіянами з двох музеїв Херсона.

«Працюємо над тим, щоб кожна викрадена Росією культурна цінність повернулася в Україну.

Для цього ми розвиваємо систему цифрового обліку музейних колекцій, документуємо злочини, передаємо інформацію для міжнародного розшуку до INTERPOL та співпрацюємо з партнерами, які допомагають Україні захищати свою спадщину.

Кожна викрадена культурна цінність має повернутися в Україну. А Росія неодмінно понесе відповідальність за злочини проти нашої культури», – зазначила Бережна.

Як повідомляло Інше ТВ, Мінкульт представив алгоритм повернення культурних цінностей (ФОТО)