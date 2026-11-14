У Франції 14 листопада пройшла п’ята поспіль загальнонаціональна хвиля протестів. За даними Міністерства внутрішніх справ країни, у демонстраціях взяли участь 106 тисяч людей, зокрема 24 тисячі в Парижі. Профспілкові організації назвали значно більшу цифру — близько 200 тисяч учасників по всій країні.

Про це пише New Format, передає Інше ТВ.

Акції відбулися в Парижі, Ліоні, Бордо, Нанті та інших містах. Протестувальники виступали проти зростання вартості життя, вимагали підвищення зарплат і збільшення фінансування державних послуг.

У Ліоні напали на знімальну групу BFMTV

Один із найсерйозніших інцидентів стався в Ліоні, де учасники демонстрації напали на знімальну групу телеканалу BFMTV. До неї входили двоє журналістів і двоє охоронців.

За інформацією префектури департаменту Рона, напад був дуже жорстоким, тому поліції довелося втрутитися, щоб захистити телевізійну групу. Одному з журналістів завдали кількох ударів, його камеру розбили, а потім викрали.

Префект департаменту Етьєн Гюйо рішуче засудив напад і наголосив на важливості свободи преси та права журналістів інформувати суспільство.

Скільки людей затримали

За даними Reuters, станом на 17:00 Міністерство внутрішніх справ Франції повідомляло про 121 затриманого по всій країні. Уточнені підсумкові дані можуть відрізнятися від попередньої статистики.

У Ліоні та інших містах виникали сутички, правоохоронці застосовували сльозогінний газ. Водночас французька влада характеризувала загальну ситуацію під час п’ятої хвилі протестів як переважно спокійну, попри окремі випадки насильства.

Протести у Франції можуть продовжитися

Організатори обіцяють продовжувати акції, оскільки вважають урядові поступки недостатніми. Профспілки також закликали до нової загальнонаціональної страйкової акції 17 листопада.

Французький уряд опинився перед необхідністю одночасно реагувати на вимоги щодо зарплат, вартості життя, освіти та державних послуг, а також забезпечувати громадський порядок під час масових демонстрацій.

Як повідомляло Інше ТВ, Цього разу протести у Франції для дискредитації кабінету Макрона використала не тільки РФ, але й Ізраїль і MAGA