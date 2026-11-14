Крокодили, на відміну від людей, здатні відновлювати загиблі слухові клітини і зберігати слух протягом усього життя. Шведські вчені почали дослідження, щоб з’ясувати, чи може ця унікальна здатність рептилій може допомогти глухим людям знову чути.

Про це пише «Європульс», передає Інше ТВ.

Йдеться про так звані волоскові клітини, від роботи яких залежить слух. Вони вловлюють звукові коливання і перетворять їх на сигнали, які розпізнає мозок. У людини волоскові клітини, втрачені внаслідок ушкодження чи старіння, не відновлюються.

Однак у крокодилів внутрішнє вухо здатне відновлюватися завдяки регенерації та утворенню нових волоскових клітин. Наразі вчені спробують з’ясувати, чи можна за допомогою генів передати цю унікальну можливість і людині.

Крокодили – не єдині істоти, в яких закладено ліки від глухоти. Нові волоскові клітини утворюються і в Саламандр – правда, тільки після пошкодження. Інтерес для дослідників представляє і голчаста миша. Цей невеликий ссавець має неймовірну здатність відновлювати, крім іншого, шкіру, серце та спинний мозок.

Дослідники зрівняють цих тварин, щоб з’ясувати, які гени відповідають за регенерацію. Потім вони проведуть досліди, щоб зрозуміти, чи можна запустити самі процеси і у людини.

У довгостроковій перспективі вчені хочуть розробити методи генної терапії, які дозволять відновлювати слух у людей. Зараз лікарі можуть лише допомогти людям, які слабо чують, краще чути за допомогою слухових апаратів.

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