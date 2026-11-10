Вчені з Бельгії знайшли причину того, що рани у жінок гояться швидше, ніж у чоловіків.

Справа в тому, що статеві гормони по-різному впливають на клітини, які відновлюють шкіру, пише «Європульс».

Дослідження провела Лабораторія стволових клітин Вільного університету Брюсселя. Протягом п’яти місяців вчені спостерігали за клітинами шкіри мишей і помітили, що у самок ті діяли злагоджено і одночасно ділилися, тому рани затягувалися швидше.

У самців цей процес порушував тестостерон. Під його впливом молоді клітини зарано припиняли поділ і поспішали створити верхній захисний шар. У результаті в рані не вистачало будівельного матеріалу для відновлення тканини.

Вчені встановили, що цим процесом керують гормони – естроген допомагає клітинам шкіри синхронізувати роботу, а тестостерон змушує їх передчасно старіти та мігрувати на поверхню.

Дослідники вже провели досліди з людськими клітинами, які діяли за таким же принципом, як і клітини мишей.

Результати дослідження допоможуть краще зрозуміти, чому шкіра чоловіків та жінок по-різному реагує на ушкодження. Тепер вчені хочуть з’ясувати, як цей механізм пов’язаний із шкірними захворюваннями та розвитком раку. Дослідження опубліковано у міжнародному науковому журналі Nature.

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