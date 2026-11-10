Шевченківський районний суд міста Запоріжжя визнав громадянина винним у державній зраді.

Про це повідомляє «Судовий репортер» із посиланням на вирок від 2 листопада.

У 2024-2025 роках обвинувачений переписувався зі знайомим який проживає в окупованому місті Токмак Запорізької області і за його вказівками тричі отримував посилки, які дрон скидав йому на город. Співрозмовник дав йому контакти іншої особи (вважається, що це представник РФ), яка керуватиме «доставкою». У Telegram на акаунті цієї особи було фото байкера.

Посилки обвинувачений залишав в схронах, які облаштовував на кладовищі Леваневського у місті Запоріжжя, а також на території речового ринку і поблизу біля дороги.

14 лютого 2025 року на могилі приховано вівся аудіо-, відеозапис. Зафіксовано, як туди прийшов чоловік, дістав із сумки два пакунки і поклав під надгробну плиту памʼятника. Як виявилося, це була могила матері його дружини і він двічі залишав там речі, які скинув дрон.

Потім з цієї могили слідча група вилучила два тубуси з вибуховою речовиною. Ці комплектуючі за завданням РФ планували використати у підривній діяльності проти України. Речі зі схронів мав забирати інший чоловік, який пішов на співпрацю зі слідством і показав правоохоронцям своє листування з куртором.

У судовому засіданні обвинувачений заперечував інкримінований йому злочин і просив його виправдати. Він підтвердив, що жителя Токмака знає більше 20 років, вони колись разом мандрували. Той нібито просив його передавати речі його родичам. Ці речі за допомогою дронів скидали йому на город. Але він не дивився, що саме його просили передати. Знайомий казав, що це гроші для його родича, який воює. Обвинувачений говорив, що був впевнений, що то був український воїн і він просто намагався допомогти товаришу.

Але суд критично поставився до таких показань обвинуваченого. Версія, що це були гроші, які треба було передати якомусь українському військовому, виглядають логічно неузгодженими з наступними діями обвинуваченого, а саме переховуванням посилок у різних місцях. Аргументи обвинуваченого на виправдовування своїх дій суд вважає малопереконливими та позбавленими фактологічного підґрунтя.

Чоловіка засудили до 15 років увʼязнення з конфіскацією майна.