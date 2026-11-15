Президент Куби Мігель Діас-Канель заявив, що країна готується відбивати будь-яку спробу іноземної військової агресії.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє видання Granma.

На Кубі «ми рішуче налаштовані відкинути будь-яку спробу іноземної військової агресії проти нашої країни та готуємося до цього», – сказав Мігель Діас-Канель Бермудес цієї п’ятниці, беручи участь у навчанні Ради оборони зони Бойерос (CDZ) в однойменному муніципалітеті.

За словами Діас-Канеля, нещодавні заяви американських політиків та представників влади, які він розцінив як погрози військового втручання, змусили Кубу активізувати підготовку до оборони. Зокрема, країна задіяла структури, призначені для роботи в умовах воєнного часу, а також посилила підготовку населення до війни.

Кубинський лідер згадав військові навчання «Moncada 2026», які відбулися минулого тижня на загальнонаціональному рівні. За його словами, вони мали посилити взаємодію між командними структурами, військами та іншими складовими системи оборони.

Також Діас-Канель закликав США припинити економічну, торгівельну та фінансову блокаду Куби.

Діас-Канель взяв участь у частині робочої програми Комітету оборонної зони Бойєроса на цей день, у супроводі членів Політбюро та членів Ради національної оборони (РНО).

Після обміну думками з Хосе Рамоном Пересом Йончем, президентом Ради оборонної зони Бойерос, щодо завдань та місій, які будуть виконуватися в цьому районі, Діас-Канель поділився з учасниками навчання аналізом особливостей політики максимального тиску уряду США на Кубу. Він посилався на нещодавні та неодноразові заяви його речників та політиків, які «заохочують та підтверджують намір військової агресії проти нашої країни».

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