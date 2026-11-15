На тлі кліматичної кризи, яку практично не вдається взяти під контроль, людство має бути готовим до того, що 2027 рік може стати найспекотнішим за всю історію спостережень.

Про це попередила Всесвітня метеорологічна організація (ВМО) на початку двотижневої конференції ООН щодо зміни клімату у турецькій Анталії, пише Delfi.

Як пояснила генеральний секретар ВМО Селеста Сауло, природне кліматичне явище Ель-Ніньо (періодичне потепління поверхневих вод Тихого океану), яке зараз виявляється з безпрецедентною інтенсивністю, додатково підвищує ризики глобального потепління, зумовленого діяльністю людини.

Нова епоха кліматичних потрясінь та безневинні жертви

За словами генерального секретаря ООН Антоніу Гутерріша, настала нова доба кліматичних потрясінь. “І ті, хто несе найменшу відповідальність за те, що відбувається, першими стикаються з наслідками і страждають найсильніше”, – зазначив він. У ході кліматичної конференції, в якій беруть участь десятки тисяч делегатів, Гутерріш закликав урядовців перейти до рішучих дій. За його словами, необхідно швидше скорочувати шкідливі викиди та замінювати нафту, газ та вугілля іншими джерелами енергії відповідно до раніше досягнутих домовленостей, а також надати країнам, яким загрожують наслідки зміни клімату, необхідну фінансову допомогу та захист.

Туреччина та Австралія, які цього року виступають головними організаторами конференції, також закликали діяти швидше. Зволікання у боротьбі зі зміною клімату обходиться дорого, заявив міністр довкілля Туреччини та голова саміту Мурат Курум. За його словами, кліматична політика сьогодні тісно пов’язана з питаннями розвитку, продовольчого забезпечення, енергетики та охорони здоров’я. “І насамперед це політика, спрямована на захист майбутнього людства, – наголосив Курум. – Посуху, яка охопила одну частину світу, можна відчути за обіднім столом в іншій частині світу”.

Останні чотири роки стали найспекотнішими

За даними ВМО, останні 12 років були найспекотнішими за всю історію спостережень, причому найвищі показники припали на останні чотири роки.

Раніше світова спільнота розраховувала не допустити підвищення середньої температури на планеті більш ніж на 1,5 градуса порівняно з доіндустріальним рівнем, щоб запобігти найбільш катастрофічним наслідкам кліматичної кризи. Тепер ООН вважає перевищення цієї позначки, принаймні тимчасово, неминучим, оскільки країни, всупереч Паризькій угоді щодо клімату, викинули в атмосферу дуже багато парникових газів. У цих умовах завдання в тому, щоб період перевищення критичної позначки виявився якнайкоротшим.

Згідно з прогнозом Програми ООН з навколишнього середовища (ЮНЕП), за збереження нинішньої кліматичної політики до кінця століття середня температура на планеті підвищиться на 2,8 градуса порівняно з доіндустріальним рівнем.

Поріг в 1,5 градуса буде перевищено – чи можна повернутися назад?

Міністр Австралії з питань зміни клімату Кріс Боуен, який виконує функції “голови переговорів” у межах кліматичної конференції, заявив, що, хоча, за оцінками експертів, утримати глобальне потепління в межах 1,5 градуса не вдасться, “ми все ще можемо повернутися до колишніх показників, якщо будемо діяти спільно, без зволікання”.

Статс-секретар Міністерства довкілля Німеччини Хайке Хенн зазначила, що руйнівні наслідки кліматичної кризи відчуваються у всьому світі, зокрема в Європі. “Ми повинні скорочувати викиди якнайшвидше і в максимально можливих масштабах”, – заявила вона.

Як повідомляло Інше ТВ, 2026 рік може стати одним із чотирьох найспекотніших за всю історію спостережень – звіт ООН