Загальні бойові втрати противника від початку повномасштабного вторгнення станом на 15 листопада 2026 року.
Особовий склад:
близько 1 622 860 (+2 230) осіб
Озброєння та військова техніка:
Танки: 12 478
Бойові броньовані машини: 25 784 (+34)
Артилерійські системи: 52 401 (+46)
РСЗВ: 2 274 (+1)
Засоби ППО: 1 756
Літаки: 452
Гелікоптери: 356
Безпілотні системи та ракети:
Наземні робототехнічні комплекси: 3 150 (+10)
БпЛА оперативно-тактичного рівня: 608 803 (+1 272)
Крилаті ракети: 5 196
Морська техніка:
Кораблі та катери: 35
Підводні човни: 2
Техніка забезпечення:
Автомобільна техніка та автоцистерни: 175 158 (+549)
Спеціальна техніка: 4 906 (+1)
У дужках зазначено втрати за минулу добу. Дані уточнюються.