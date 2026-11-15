Загальні бойові втрати противника від початку повномасштабного вторгнення станом на 15 листопада 2026 року.

Особовий склад:

близько 1 622 860 (+2 230) осіб

Озброєння та військова техніка:

Танки: 12 478

Бойові броньовані машини: 25 784 (+34)

Артилерійські системи: 52 401 (+46)

РСЗВ: 2 274 (+1)

Засоби ППО: 1 756

Літаки: 452

Гелікоптери: 356

Безпілотні системи та ракети:

Наземні робототехнічні комплекси: 3 150 (+10)

БпЛА оперативно-тактичного рівня: 608 803 (+1 272)

Крилаті ракети: 5 196

Морська техніка:

Кораблі та катери: 35

Підводні човни: 2

Техніка забезпечення:

Автомобільна техніка та автоцистерни: 175 158 (+549)

Спеціальна техніка: 4 906 (+1)

У дужках зазначено втрати за минулу добу. Дані уточнюються.