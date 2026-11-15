Сьогодні вночі українські дрони атакували Нижньокамський НПЗ у Татарстані.

Нижньокамський нафтопереробний комплекс (розташований у місті Нижньокамськ, Республіка Татарстан, РФ) — це один із найбільших центрів нафтопереробки та нафтохімії Росії, куди входять такі ключові підприємства:

ТАІФ-НК (потужність первинної переробки близько 8,3 млн тонн на рік, установки ЕЛОУ-АВТ-7, глибока переробка VCC)

ТАНЕКО (TANECO від компанії «Татнафта», потужність переробки близько 18 млн тонн на рік)

Нижньокамськнафтохім (група «Сибур»)

Протягом 2026 року промисловий комплекс у Нижньокамську (що знаходиться приблизно за 1200 км від кордону) неодноразово зазнавав ударів безпілотників:

12 червня 2026 року — атака БпЛА на ТАІФ-НК (ураження ЕЛОУ-АВТ-7, пожежа).

8 липня 2026 року — черговий удар по ТАІФ-НК.

9–10 серпня 2026 року — масований наліт дронів на промислову зону (ТАНЕКО, ТАІФ-НК, Сибур), що спричинив евакуацію та пожежі.

20 серпня 2026 року — повторний удар безпілотників по території НПЗ.

Наслідки сьогоднішнього удару поки невідомі, сподіваємось, вони будуть масштабними.