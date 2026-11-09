Згідно з внутрішнім документом ЄС, з яким ознайомилося агентство Reuters, таємна російська мережа намагалася скористатися заворушеннями, що відбулися у Франції минулого місяця. Використовуючи соціальні мережі, вона покладала провину за безлад на неконтрольовану імміграцію та намагалася створити враження, що уряд втратив контроль над ситуацією.

В іншому внутрішньому документі — підготовленому Міністерством закордонних справ Франції, з яким також ознайомилося Reuters, — зазначається, що акаунти в соціальних мережах, пов’язані з Ізраїлем та американським рухом MAGA, також поширювали «ворожі наративи» щодо заворушень, пов’язуючи їх із радикальним ісламізмом та міграцією.



За оцінками європейських фахівців із протидії дезінформації, ці документи дають уявлення про те, як зовнішні гравці намагалися використати внутрішні потрясіння у Франції для досягнення власних політичних цілей.

У звіті Європейського Союзу йдеться про те, що таємна російська мережа, відома як «Операція Overload» («Operation Overload»), поширювала відео, замасковані під матеріали західних ЗМІ. Вони були спрямовані на французьку аудиторію і містили, зокрема, неправдиві твердження про те, що мігранти ґвалтували протестувальників, або про загрозу неминучих терористичних атак.

Міністерство закордонних справ Росії не відповіло на запит про коментар. У серпні речниця відомства Марія Захарова відкинула звинувачення французького державного наглядового органу в поширенні дезінформації щодо виборів у Франції 2027 року, заявивши, що це «не остання вигадка, яку влада використає для маніпулювання громадською думкою».



Минулого місяця в містах по всій Франції спалахнули заворушення: демонстрації проти зростання вартості життя та погіршення якості державних послуг переросли в насильство — одне з наймасштабніших, які країна бачила за останні десятиліття.

Згідно з аналізом ЄС, що охоплює період із 7 по 21 жовтня, Росія намагалася «зобразити французьке керівництво слабким і дедалі більш авторитарним».

«Подібні події дають можливість підірвати позиції національних урядів, посилити страх і розкол, а також сформувати громадську думку напередодні виборів», — зазначається в документі ЄС із обмеженим доступом, підготовленому експертами з питань дезінформації в дипломатичній службі блоку.

У документі не виявлено доказів того, що Москва чи інші суб’єкти ініціювали протести або сприяли їх ескалації; натомість ці дії охарактеризовано як «використання заворушень у власних інтересах».

ПУБЛІКАЦІЇ РОСІЙСЬКИХ, ІЗРАЇЛЬСЬКИХ ТА ПОВ’ЯЗАНИХ ІЗ РУХОМ MAGA АКАУНТІВ НАБРАЛИ МІЛЬЙОНИ ПЕРЕГЛЯДІВ

Згідно з оцінкою Міністерства закордонних справ Франції, 10 публікацій у соцмережі X, присвячених заворушенням і поширюваних із «проросійських джерел», у період із 16 по 18 жовтня зібрали 2,8 мільйона переглядів.

Однак ці цифри виявилися мізерними порівняно з кількістю переглядів, які отримали дописи в X, пов’язані з рухом MAGA, а також ізраїльськими посадовцями та лідерами думок.

Як зазначається у звіті французького міністерства, 10 найпопулярніших публікацій у X, що стосувалися заворушень у Франції та походили від осіб, ЗМІ й лідерів думок, пов’язаних із рухом MAGA, у період із 16 по 18 жовтня набрали понад 49 мільйонів переглядів.

У тому ж звіті вказано, що 10 найпопулярніших публікацій від ізраїльських посадовців, урядових акаунтів, ЗМІ та лідерів думок за той самий період зібрали понад 35 мільйонів переглядів.



ЕКСПЕРТ: КАМПАНІЇ Є ЧАСТИНОЮ «НАРАТИВНОЇ КОНКУРЕНЦІЇ»

Еліна Трейгер, старший політолог аналітичного центру RAND Corporation, зазначила, що такі кампанії ведуть своєрідну «наративну конкуренцію» — тривалий процес, який з часом може сформувати сприйняття західних демократій у Європі та за її межами.

За словами Трейгер, ці кампанії підживлюють антиіммігрантські настрої, що штовхають європейських виборців до політичних крайнощів.



У відповідь на прохання про коментар французькі посадовці послалися на слова президента Емманюеля Макрона. 21 жовтня він заявив, що, хоча явного іноземного втручання в протести не спостерігалося, мала місце «іноземна маніпуляція інформацією».

Офіс прем’єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу та Міністерство закордонних справ Ізраїлю не відповіли на запити про коментарі.

ЄС НАЗИВАЄ «ОПЕРАЦІЮ OVERLOAD» РОСІЙСЬКИМ ІНСТРУМЕНТОМ ДЛЯ ДИСКРЕДИТАЦІЇ ЗАХОДУ

У звіті ЄС зазначається, що «Операція Overload» (Operation Overload), яка діє з вересня 2023 року, спрямована проти західних «публічних діячів, інституцій та засобів масової інформації».

Її мета — «дискредитувати ці суб’єкти та їхню підтримку України, водночас поширюючи контент, що відповідає російським інтересам».

Як сказано у звіті, діяльність операції також «мала на меті підірвати європейську підтримку України шляхом поширення тверджень, ніби уряди європейських країн ставлять інтереси України вище за внутрішні проблеми власних держав».

Британський аналітичний центр «Інститут стратегічного діалогу» (Institute for Strategic Dialogue) у своєму минулорічному звіті охарактеризував «Операцію Overload» як «тривалу та масштабну російську інформаційну операцію». Вона використовує імітацію надійних джерел, щоб сіяти розбрат, плутанину та недовіру.

«У межах операції створюються та публікуються відео, що нагадують новинні сюжети; використовується штучний інтелект для клонування голосів експертів, підробляються заголовки газет і здійснюються маніпуляції із зображеннями», — повідомляють в Інституті. Там також додали, що операція «переміщується з однієї країни в іншу, використовуючи кризові ситуації та суспільні дискусії».

Французький орган із протидії дезінформації Viginum у 2024 році опублікував детальний звіт про «Overload» та схожі російські операції. Французькі посадовці зазначають, що така активність поновлюється під час протестів, виборів або інших подій, які можна використати для дискредитації Франції.