Старший брат радника Офісу Президента України Михайла Подоляка загинув, воюючи на боці Росії проти України.

Володимир Подоляк загинув у травні 2024 року у Запорізькій області. Про це повідомив проект Killed in Ukraine з посиланням на витік даних Росстату.

Точніше, він загинув у Кирилівці Запорізької області 19 травня 2024 року. Причина смерті: «Поранення внаслідок бойових дій невстановленого характеру»

На його парадному портреті він зображений у формі російського полковника з нагородами, включаючи два ордени Мужності та знак «За службу у військовій розвідці».

Судячи з фотографії та стрічки, можна дійти висновку, що в минулому він справді був офіцером російської військової розвідки — ймовірно, з 322-го центру підготовки фахівців ГРУ в Москві, де він мешкав із 1986 або 1987 року.



Михайло Подоляк смерть брата не коментував. Раніше він визнавав його зв’язок із російськими спецслужбами, але у 2021 році називав родича «звичайним військовим пенсіонером».

Нагадаємо, що цієї осені і сам Михайло Подоляк потрапив у скандал. Як повідомляло ІншеТВ, “Михайло Подоляк співпрацює з росіянами”, – заява Федерації шахів України щодо радника Офісу президента